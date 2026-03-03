Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指跌291点失守两万六 中石油升4% MINIMAX绩后涨9%｜港股收市

股市
更新时间：16:10 2026-03-03 HKT
发布时间：09:28 2026-03-03 HKT

中东战争持续，日韩股市重创，牵起亚太市场恐慌情绪，恒指亦一度跌逾300点，收市跌291点，报25768点，失守两万六大关。

战事推动能源股继续落镬，「三桶油」中，中石油（857）升5%收报10.43元；中海油（883）升3.2%报27.6元；惟中石化（386）掉头跌2.7%报5.44元。新奥能源（2688）亦涨5.1%报71.85元，成表现最好蓝筹股。

个别AI概念股造好，MINIMAX（100）去年业绩胜预期，获多家大行唱好，收市升9.1%报821元。但智谱（2513）跌4%报528元；壁仞科技（6082）插6.5%报32.2元。

多只蓝筹科技股继续下滑，小米（1810）挫4.7%报31.58元；美团（3690）跌2.3%报75.65元；阿里巴巴（9988）跌1.2%报134.8元。

---

恒指今早高开130点，一度回落跌151点后迅速反弹，中午收报25985点，跌74点或0.29%，成交额1875.65亿元。科指半日跌50点或1.02%，报4938点。

受到伊朗威胁将摧毁试图通过霍尔木兹海峡的船只的影响，伦敦期油升逾2%，中石油（857）升4%为表现最好蓝筹股；中海油（883）升2.31%；不过中石化（386）跌1.78%。

油气服务股急升，山东墨龙（568）升58.82%至14.85元；中石化油服（1033）升32.09%至1.77元；中海油田服务（2833）升3.8%至11.21元。

中东局势紧张亦导致运费上升，航运股走强，东方海外国际（316）升3.33%；中远海控（1919）升4.9%。

科网股走势不一，网易（9999）升2.59%；腾讯（700）升0.68%；京东（9618）升0.49%；阿里巴巴（9988）升0.44%；百度（9888）升0.08%；美团（3690）及小米（1810）分别跌1.23%及3.02%。

AI概念持续火热

AI应用股持续火热，MINIMAX（100）公布去年第四季度收入，达2600万美元，较同期增长131%，远超市场预期，消息刺激股价升17.81%至886.5元；智谱（2513）亦升4.73%至576元。

银行板块集体走强

另外，国泰海通证券研报指出，2026年银行基本面将收益于息差降幅收窄、信用成本稳中有降，预期延续改善趋势。消息利好银行股集体拉升，建设银行（939）升2.19%；工商银行（1398）升1.42%；中国银行（3988）升1.32%；招商银行（3968）升1.12%。

---

中东战争持续，特朗普指战争初步预估持续4至5周，但目前进度大幅超前，并举例指原本预估需要4周才能瓦解伊朗军事领导层，但实际上只花约1 小时就达成；不过，他亦未有为时间设上限，扬言「无论需要多少时间都没关系」。此外，他更指不排除向伊朗派遣美国地面部队，并宣称在周六发动袭击后，已不在乎民意调查。

美股三大指数周一先跌后回稳，道指收市跌73点或0.15%，报48904点；标指升2点，报6881点；纳指则升80点或0.36%，报22748点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌1.08%至7198点。

油价及金价继续向好，其中现货金价昨日一度上涨至5,419美元，其后回落，今早暂报5,371美元，升约0.9%；现货银价今早则暂报90.3美元，升约1.2%。油价方面，布兰特期油暂升1%至78.51美元，WTI期油则升0.7%至71.71美元。

阿里开市升近2% 美团续跌

港股方面，恒指今早高开130点，报26190点。科网股普遍回稳，阿里巴巴（9988）开市升1.9%；腾讯（700）升0.8%；京东（9618）升0.8%；百度（9888）亦升0.8%；惟美团（3690）跌0.2%

石油相关股续热炒，中海油（883）升0.2%；中石油（857）升0.6%；中港石油（632）、山东墨龙（568）及百勤油服（2178）更升15%。

MINIMAX收入按年多近1.6倍

个股消息中，MINIMAX（100）昨日公布上市后首份成绩表，去年度经调整净亏损2.5亿美元，按年扩大2.7%；收入7,903.8万美元，按年多近1.6倍，当中内地以外地区占73%。该股开市报752.5元，跌1.4%。

相关文章：MINIMAX上市后首份业绩 全年经调整亏损2.5亿美元 迎大规模智能供给爆发

小鹏料完全自动驾驶3年内到来

此外，小鹏汽车（9868）董事长何小鹏宣布，小鹏汽车第二代VLA（视觉-语言-动作模型）将于本月正式迎来推送，将推动自动驾驶从「极客尝鲜」走向「大众常用」。他又指，完全自动驾驶将在1至3年内到来。小鹏汽车股价今早报67.1元，微跌0.2%。

北水动向方面，昨日净买入港股162.14亿元，南方恒生科技（3033）、盈富基金（2800）及小米（1810）分别获净买入31.23亿元、24.47亿元及16.29亿元；而阿里巴巴（9988）、美团（3690）及中芯（981）分别遭净卖出13.89亿元、2.44亿元及1.55亿元。
 

