中东战事冲击 道指一度跌600点后跌幅收窄 纳指倒升 市场忧油设施持续受袭 大摩仍乐观：无阻睇好美股

股市
更新时间：06:00 2026-03-03 HKT
发布时间：22:34 2026-03-02 HKT

中东局势剧烈升温，美股期货持续走弱，道指初段跌600点，低见48377点，其后跌幅收窄，更一度倒升86点，收市下跌73点，跌幅0.15%，收报48904点。

标指初段跌82点，一度下跌1.19%，收市微升2.74点，升幅0.04%，收报6881.62点。纳期亦曾挫362点或1.6%，收市倒升80.646点或0.36%，报22748.857点。恐慌指数一度大升27%，报25.24，见过去3个月新高，随后升幅收窄至 8%。

恐慌指数曾涨27% 美元升近1%

避险情绪升温，美元指数升0.8%，报98.453；10年期债息亦升穿4厘，报4.014，升6.1点子。

明星科技股下滑，Google母企Alphabet（GOOG）跌1.63%，特斯拉（TSLA）先跌收升，升幅0.2%。Nvidia（NVDA）则逆市升2.9%。

能源股上涨，埃克森美孚（XOM）升1.13%；雪佛龙（CVX）升逾1%。军工板块亦造好，Lockheed Martin（LMT）飙3.37%，Northrop Grumman（NOC）涨逾6%；Palantir（PLTR）亦近6%。

沙特最大炼油厂遭袭击停运

伊朗向邻近地区发动袭击，沙特阿拉伯最大的炼油厂遭到无人机袭击，引发有限度火灾，令设施暂时停运。

摩通：市场即时评估风险

市场忧虑霍尔木兹海峡封锁牵动油价持续急升，战事亦仍然激烈，资金纷纷避险。摩根大通表示，虽然海峡没有正式封锁，但由于战争风险导致保险费飙升和航运暂停，油轮运输已几乎停滞，迫使市场「立即重新评估地缘政治风险，而不是对基本面进行审慎反应。」

大摩指地缘事件过后标指例升

不过摩根士丹利指出，中东战局难以扭转该行看好美股的观点，称「除非油价出现急剧且持续的飙，否则不太可能扭转未来6至12个月向好的看法。」

该行指出，目前主要的利淡因素是油价急升，有机会破坏持续强劲的商业周期预期。但大摩指，其统计过去地缘政治事件后标指的平均表现，指出过去有关事件均不会导致美国股市持续波动。

加拿大皇家银行：切勿迷信捞底

加拿大皇家银行资本市场美国股票策略主管Lori Calvasina提醒，不过过分相信地缘政治事件过后逢低买入的观点，因为过去数据常常来自相对有限的冲突事件，但通常「地缘政治事件通常是更大拼图中的一块」，难以凭单一事件看待股市。

