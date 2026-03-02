太兴发盈喜 料多赚最多75% 股价一度逆市升逾6% 

连锁餐饮集团太兴集团（6811）今早（2日）发盈喜，预期2025财年录得股东应占溢利介乎约1.05亿元至1.1亿元，较2024财年约6,274.9万元增长约67%至75%。该股今早曾升逾6%至1.18元，暂报1.16元，续升逾4%。

受惠精准推广及成本控制

对于盈利大增，太兴指集团致力提升盈利能力，主要核心品牌的经营溢利率较2024财年提升，带动港澳地区盈利表现，一方面得益于精准的品牌推广及市场营销策略，推动核心品牌取得同店销售增长，一方面则通过持续精简流程及成本控制，进一步提升效益并降低营运成本。

其次，太兴于中国内地的整合策略于本年度已渐见成效，亦进一步提升集团的整体溢利。

太兴又指，将继续坚守审慎理财及严谨控制成本的原则，以确保营运现金流稳健及财务状况良 好。同时，将继续以发展多元品牌为核心策略，并积极优化会员系统，提高顾客黏性，吸引新客户群并提高现有客群的复购率，以进一步推动营业额增长。此外，集团将持续善用科技，优化各部门流程及效率，提升核心竞争优势。董事会称，对集团未来发展充满信心。