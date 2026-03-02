长江稳定回报无惧风雨｜阮子曦

踏入马年先祝各位投资者股运亨通，投资路上得心应手，身体健康，马到功成。周末中东战云密布，商品期货以至虚拟货币价格走势异常波动，在系统性风险不断增加的投资环境，正所谓下一刻会发生甚么事几乎是不能预测及分析。然而，现时港股对国际局势大环境，反应及敏感度已不如以往，故此笔者预计地缘政治局势升温对港股的负面影响可能较细。

面对此等环境局势，虽然笔者认为在选股方面就不需要「不理好丑」地大幅减持手上持仓，但是投资取向亦应该倾向稍为保守，当中稳阵的选择不妨留意近日动作多多的长和系。

仿佛重现「千亿卖橙」经典

近日长江集团由长建（1113）主导的「千亿卖电」交易正式敲定，一时间传统媒体与网络平台报导如潮水般涌现，声势浩大，仿佛重现当年和黄「千亿卖橙」那场轰动一时的经典案例，而主席李泽钜也展现出父亲的风范。事实上，这次长实集团出售英国电力网络业务UK Power Networks的股权，不仅金额惊人，更被市场视为李氏家族新一代商业策略的鲜明缩影。

值得留意的是，李泽钜评论交易时表示，将继续寻求投资及发展机会，放眼于现有及新开发市场（包括英国及其他地区）的优质项目，乃清楚传达了一个核心讯息：公司未来的投资方向，将继续牢牢锁定在「受规管行业」与「长期稳定合同」这两大特征的项目上，而非追求高风险、高波动的短期暴利机会，当中UK Power Networks可说是这类稳定回报投资的最佳范例。

集团持有该业务多年，期间透过稳定的股息分派累积可观现金流，最终在出售时再实现巨额资本收益。粗略计算，连同历年收取的分派以及今次出售所得，长江集团在这单项目的总现金回报已高达约6倍，充分展现这类资产的长期价值。

长建持多项受规管业务

受规管行业与长期合同项目的最大优势，在于其抗周期能力极强。不论经济处于高峰还是低谷、市场气氛乐观抑或恐慌，这类业务通常都能在特定监管框架下，享有相对可预测的收入来源与合理利润回报。以电力、天然气、水务、污水处理等公用事业为代表，它们多属民生必需品，需求稳定且具刚性；同时政府或监管机构往往会设定清晰的价格调整机制与投资回报率，让企业在可控风险下获得可靠收益。

在投资者而言，更值得留意的是集团旗下长江基建目前亦同时持有多项这类受规管或半受规管业务，例如英国的UK Power Networks电力网络、澳洲及英国的天然气输配网络、各地食水供应与污水处理系统、燃气发电厂、废物管理设施，以及近年积极发展的「焚废为能」（废物焚烧发电）项目。这些业务每日提供稳定现金流；等到时机成熟、估值吸引时，又可透过出售或部分减持方式，让集团「养大卖肥」，实现一次性的巨额资本回报。而这种「先养鸡生蛋、再高价卖鸡」的模式，正是长江系一贯擅长的投资逻辑。

这种「防守型增长」策略，让长和系列旗下公司在过去数十年风雨中屹立不倒。面对全球利率波动、地缘政治风险、经济周期起伏，它们选择避开高杠杆的投机领域，转而深耕这些具防御性、能穿越周期的优质资产。对投资者而言，这种模式不仅带来相对稳定的股息收入，也在关键时刻提供强大的资本变现能力。