美伊战争引发避险情绪升温 美股期货全线向下 巴克莱：非买入时机

美伊战争令地缘政治风险上升，并引发避险情绪升温，加上近日持续发酵的信贷危机及上周公布PPI增长超出预期等因素，本周开市三大指数期货全线向下，其中道指期货最新跌约0.64%，标指及纳指期货亦分别跌0.51%及0.52%。据彭博报道指出，中东地区迅速升级的冲突正加剧投资者的焦虑情绪，并强化了押注美国国债、黄金和瑞士法郎等避险资产的逻辑。此外，巴克莱策略师更警告，投资者不要急于在股价下跌时买入。

金价油价冲高回落 银价先升后跌

相反，金价高开，现货金价一度上涨至5,393美元，其后回落，暂报5,331美元，升约1%；不过，现货银价先升后跌，今早一度高见报96.4美元，暂报92.98美元，跌约0.9%。油价方面，布兰特期油曾升至82.11美元高位，WTI期油则曾升至75.33美元，但两者同样冲高回落，其中布兰特期油暂升4%至75.84美元，WTI期油则升3.6%至69.46美元。

交易员料「先避险，再研究」

据彭博引述交易员指出，当周一市场全面恢复交易时，所有目光都将聚焦能源市场，而中东可能出现长期动荡及油价上涨的连锁效应，将为基金管理人提供了新的理由来抛售股票并转向避险资产。其中法国外贸银行美国利率策略主管John Briggs指出，交易员将采取「先避险，再研究」的策略，并指「袭击规模及伊朗的报复行动均超出市场预期」。Briggs表示，美债很可能会延续上周五走势，当时短债收益率跌至2022年以来最低水平。

关注霍尔木兹海峡航运状况

Roundhill Financial的Dave Mazza则表示，正在密切关注霍尔木兹海峡的航运状况，因其承担着全球约四分之一的海运石油贸易，「如果航运保持畅通，股市就能渡过难关」，但如果航运中断，「一切都将难以预料」。

股市估值偏高 更易削风险资产

此外，Columbia Threadneedle Investments的投资组合经理Ed Al-Hussainy表示，全球股票和信贷资产估值偏高，让投资者更容易削减风险资产。市场早前已因美国关税政策变动、AI带来颠覆性影响，以及与私人信贷相关的压力而紧张不安。

巴克莱全球研究主席Ajay Rajadhyaksha则指出，投资者已经习惯于地缘政治冲突的快速平息，但这次可能会持续更长时间，并指「风险回报似乎并不诱人」，但如果股市回调幅度足够大（例如标普500指数下跌超过10%），那么可能会出现买入时机，「但现在还不是时候」。