港股如随外围大幅调整 或提供上车机会｜古天后

3月开局，资本市场即受到中东战火影响，中港股市短期无可避免亦有震荡。上周一恒生指数以裂口爆升668点，当日曾收复5日、10日及20日线，可惜升势无以为继，翌日再度失守三条平均线，其后反复争持，上周五虽反弹至26630收市，全周计恒指回升217点或0.82%，但2月份恒指却累跌756点或2.76%，走势明显转弱，尤其科指表现更差，不仅早已跌穿有牛熊分界线之称嘅250日线（5586），甚至一直于全部移动平均线之下。

25800至26200为牛证重货区

恒生指数于周五夜期及ADR时段，随美股走软向下，恒指又打回原形，重返26500水平之下。周末期间，美国及以色列向伊朗发动联合攻击，伊朗最高领袖哈梅内伊于袭击中丧生，德黑兰政府宣布全国哀悼40日。哈梅内伊之死，或令中东地缘局势更趋恶化，但同时亦有机会令美伊加快返回谈判桌，暂时仍属未知数，但即时各地股市先应声下跌，黑期跌至26300水平，金价则急升至5,300美元水平之上。预期今早港股将裂口低开，回落至2月份低位26300水平，而26200-26300为牛证重货区，下方25800-26200亦有大量牛证结集，不排除港股借外围股市乘势而下，干掉25800-26200呢个牛证重货区，并回试1月低位约25700水平。

展望本周，内地将举行人大会议，市场将聚焦经济增长目标、赤字率、财政刺激力度、以至不同行业政策等对资产市场带来潜在影响。本周港股及美股有唔少重磅股公布业绩，相关股份业绩表现仍左右大市表现。不过多重阴霾仍笼罩全球资本市场，市场避险情绪高涨，料港股再向下寻找支持机会较大，不排除恒将跌穿1月低位。如港股无法企稳26300，日线图头肩顶形态影响下，大市将先下试25900-26000水平寻找支持，如跌破25500水平，进一步向下考验25000水平寻找支持。至于反弹阻力为26600-26800，如无法重稳26800企稳，则调整持续。

25000或24500或成入场机会

不过目前港股相对其他市场，估值上仍较吸引，尤其AH股溢价再度拉阔，正因为如此，上周三开始，已见北水再度回复净流入。加上内地本周举行人大会议，内地「十五五」规划中以科技自立自强。半导体、AI 算力、尖端科技、航天军工等板块，或于今年迎来更多国策补贴与订单支援。其实每次危机背后，都隐藏住财富重新分配机会，有危即有机，今次港股如向随外围下跌作较大幅度调整，或者系一个入场机会，如恒生指数于本月跌至25000/24500水平，将成为一个不错切入点。

