特朗普料冲突持续4周 恒指曾跌逾700点 药明生物跌半成 信义玻璃逆市涨12%｜港股开市

10:45：恒指今早低开324点后，虽然跌幅一度收窄至227点，高见26403点，但其后逐步转弱，一度跌748点至25882点，暂报26021点，跌608点或2.29%，险守两万六关口。蓝筹股中，药明生物（2269）曾跌逾5%，舜宇（2382）、小米（1810）、京东健康（6618）及百度（9888）齐跌逾4%；相反，信义玻璃（868）逆市升近12%，中国宏桥（1378）升逾3%，中海油（883）及中石油（857）则分别升2.6%及1.6%。

美以伊开战，金融市场震荡，但随着哈梅内伊死讯获证实后，市场紧张气氛反略为缓和。沙特阿拉伯股市指数TASI开市大跌4.8%，其后跌幅收窄，最终收市只跌2.2%；开战后比特币周六大挫，险守6.3万美元关口，昨天转为一度反弹至逾6.8万美元。有分析指，战争或会轻微影响港股，以及刺激金价和油价走高，后市则关注恒指能否守住26300点。

特朗普料冲突持续4周

据外媒报道，特朗普预计伊朗冲突会持续大约4周时间，表示「这是一个很大的国家，所需时间大概是4周左右——或者更短」，又指袭击行动至今种种结果都没有让他感到意外。恒指今早低开324点或1.22%，报26305点。 现货金价则曾一度升见5,393美元；暂报5,332美元，升约1%。

科网股普遍向下 阿里开市跌逾2%

科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）开市跌2.3%；腾讯（700）跌1.2%；美团（3690）跌1.9%；京东（9618）跌1.4%；百度（9888）亦跌2.5%。

赤峰黄金升近半成 山东黄金涨4%

不过，油金股受捧，中海油（883）大升5%；中石油（857）升5.9%；中石化（386）则升2.4%。黄金相关股方面，赤峰黄金（6693）升4.9%；山东黄金（1787）升3.9%；招金（1818）升3.2%；紫金（2899）及同系紫金黄金国际（2259）分别升2.5%及2.2%。

电动车企纷纷公布2月数据

此外，中国电动车企纷纷公布2月数据，受新春假期、行业淡季与新能源购置税恢复征收等多重因素影响，车市整体呈现按月普遍下降，其中零跑（9863）按年增11%至28,067辆，股价今早仍跌2.4%；小米（1810）汽车交付量则按月减少48%，股价跌2%。至于比亚迪（1211）股价亦跌2%。

郭思治：战争未必持续很久

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，在战争爆发前，市场已知悉美国部署军事行动，故预计带来的影响不会太大，战争未必持续很久。他估计，港股3月初走势反复，恒指有机会下试26000、26200点，因为市场不稳下，资金或会转移避险。

聂振邦：恒指或26200觅得支持

高歌证券金融首席分析师聂振邦指出，如果撇除战事，上周五美股偏软，包括大部分的美股七雄，或会拖累港股大型科技股挨沽，故认为市场会乘战事之势，加大沽压。不过，港股未必会大幅度向下，恒指有机会于26200、26300点觅得支持，因为伊朗最高领袖哈梅内伊丧生，可能加快战事短期内结束。

OPEC+考虑更大幅度增产

伊朗作为产油国，叠加伊朗革命卫队宣布禁止任何船只通过霍尔木兹海峡，或会推高油价。不过，彭博引述消息指，石油输出国组织及盟友（OPEC+）昨日开会，考虑更大幅度的增产，或会抵销影响。OPEC+代表上周预计，在3个月的冻结增产后，从4月开始恢复温和产量，去年第四季曾逐月增加每日产量13.7万桶。布兰特期油上周五每桶报72.48美元，纽约期油每桶报67.02美元。彭博行业研究分析师预计，布兰特原油短期内有机会上升至每桶80美元。郭思治提及，港口出口封锁，将刺激油价向上，继而带来通胀，影响美国减息步伐。

伍礼贤：金价有望上试5600美元

光大证券国际证券策略师伍礼贤预计，油价有机会上试70美元或以上，而金价将会明显反弹，初步或上试5300、5400美元水平，并朝较大阻力的5600美元迈进。

展望本周，中国全国两会将于本周三召开，同日公布2月制造业采购经理人指数（PMI）。美国方面，本周五将公布非农就业报告。港股业绩期持续，京东（9618）、哔哩哔哩（9626）和MINIMAX（100）等公布成绩表。

