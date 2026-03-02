中东战云密布 恒指跌570点险守两万六 油服股疯炒 山东墨龙飙1.1倍 专家忧下试25000｜港股收市

中东战火正酣，恒指收报26059点，跌570点，险守两万六关。大市成交急增至3576亿元，北水连续两日大手买货，净流入162.1亿元。

多只重磅股现沽压，汇控（005）大跌5.2%收报139.7元；小米（1810）跌5%报33.14元。

资源及原材料行业逆市造好，信义玻璃（868）急升12.4%收报11.67元，成表现最好蓝筹股；中国宏桥（1378）升7.2%报38元。

油服股疯炒，山东墨龙（568）狂升115.9%报9.35元；百勤油服（2178）劲飙105.6%报0.146元；中石化油服（1033）升34%报1.34元；海隆控股（1623）涨3.9%报0.27元。

伍礼贤：不宜作过于进取部署

光大证券国际证券策略师伍礼贤指出，港股受外围局势拖累，今早已失守前期重要的26300点支持位，技术走势上失守「小三底」，最差情况或需下试25000至25200水平。他认为，由于中东处于战争状态，料避险情况之下，股市气氛将持续受影响一段时间，建议投资者不宜作过于进取部署，如果持股在前期有较大升幅，亦不妨考虑减持。

板块部署上，他建议以防守性为主，目前可以关注公用股，但特别提醒应避免选择业务涉及欧洲或邻近中东地区的公用股；相反，本地公用股如中电（002）及港灯（2638）业务较稳定，是理想的避险对象。对于进取型投资者，伍礼贤指可留意金矿股，搏其跟随金价向上，但因战局发展未明，走势料相对波动。

何启聪：关注内需及内房板块

资深投资及理财人何启聪则认为，是次美国意图更换伊朗政权，战争为时会较长。选股方面，他建议关注内需及内房板块，认为有机会受惠于即将召开的两会政策主题，但他亦指市场仍有下跌空间，不宜「一注过」。此外，他看好本地银行股，但提醒必须避开国际金融股，因杜拜局势及私募信贷情况可能对其造成较大冲击。

—————

12.15：恒指今早虽然一度急跌748点，低见25882点，但其后跌幅逐步收窄，中午收报26205点，跌424点或1.59%，守住两万六关口，半日成交1,935亿元。科指方面，中午收报5028点，跌108点或2.12%。

汇控及友邦领跌 小米挫逾4%

重磅蓝筹股之中，金融股汇控（005）及友邦（1299）半日分别跌3.5%及2.3%，加上阿里（9988）及小米（1810）各跌2.7%及4.6%，单计4只股份已拖低恒指228点。相反，中海油（883）及比亚迪（1211）分别升3.8%及2.7%，力撑大市。

单计股价变幅，舜宇（2382）半日跌4.6%，为表现最差蓝筹，中银香港（2388）及京东健康（6618）亦分别跌3.9%及3.7%。不过，信义玻璃（868）逆市升逾11%，中国宏桥（1378）亦升逾4%。

中港石油暴升82% 山东墨龙涨66%

板块走势上，市场忧虑战事影响石油供应，石油及相关设备股急升，除了中海油外，中石油（857）及中石化（386）分别升1.4%及1.1%；此外，中港石油（632）暴升82%、MI能源（1555）亦升24%。

油气设备股中，百勤油服（2178）升逾77%、山东墨龙（568）升逾66%，中石化油服（1033）及海隆（1623）亦分别升20%及逾15%。

—————

10:45：恒指今早低开324点后，虽然跌幅一度收窄至227点，高见26403点，但其后逐步转弱，一度跌748点至25882点，暂报26021点，跌608点或2.29%，险守两万六关口。蓝筹股中，药明生物（2269）曾跌逾5%，舜宇（2382）、小米（1810）、京东健康（6618）及百度（9888）齐跌逾4%；相反，信义玻璃（868）逆市升近12%，中国宏桥（1378）升逾3%，中海油（883）及中石油（857）则分别升2.6%及1.6%。

—————

美以伊开战，金融市场震荡，但随着哈梅内伊死讯获证实后，市场紧张气氛反略为缓和。沙特阿拉伯股市指数TASI开市大跌4.8%，其后跌幅收窄，最终收市只跌2.2%；开战后比特币周六大挫，险守6.3万美元关口，昨天转为一度反弹至逾6.8万美元。有分析指，战争或会轻微影响港股，以及刺激金价和油价走高，后市则关注恒指能否守住26300点。

特朗普料冲突持续4周

据外媒报道，特朗普预计伊朗冲突会持续大约4周时间，表示「这是一个很大的国家，所需时间大概是4周左右——或者更短」，又指袭击行动至今种种结果都没有让他感到意外。恒指今早低开324点或1.22%，报26305点。 现货金价则曾一度升见5,393美元；暂报5,332美元，升约1%。

相关文章：美伊战争来袭后市3大走向 油价恐见100美元 中伊4000亿合作影响有几大？

科网股普遍向下 阿里开市跌逾2%

科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）开市跌2.3%；腾讯（700）跌1.2%；美团（3690）跌1.9%；京东（9618）跌1.4%；百度（9888）亦跌2.5%。

赤峰黄金升近半成 山东黄金涨4%

不过，油金股受捧，中海油（883）大升5%；中石油（857）升5.9%；中石化（386）则升2.4%。黄金相关股方面，赤峰黄金（6693）升4.9%；山东黄金（1787）升3.9%；招金（1818）升3.2%；紫金（2899）及同系紫金黄金国际（2259）分别升2.5%及2.2%。

电动车企纷纷公布2月数据

此外，中国电动车企纷纷公布2月数据，受新春假期、行业淡季与新能源购置税恢复征收等多重因素影响，车市整体呈现按月普遍下降，其中零跑（9863）按年增11%至28,067辆，股价今早仍跌2.4%；小米（1810）汽车交付量则按月减少48%，股价跌2%。至于比亚迪（1211）股价亦跌2%。

相关文章：中国电动车2月交付量零跑录2.8万辆称冠 比亚迪销量跌四成

郭思治：战争未必持续很久

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，在战争爆发前，市场已知悉美国部署军事行动，故预计带来的影响不会太大，战争未必持续很久。他估计，港股3月初走势反复，恒指有机会下试26000、26200点，因为市场不稳下，资金或会转移避险。

聂振邦：恒指或26200觅得支持

高歌证券金融首席分析师聂振邦指出，如果撇除战事，上周五美股偏软，包括大部分的美股七雄，或会拖累港股大型科技股挨沽，故认为市场会乘战事之势，加大沽压。不过，港股未必会大幅度向下，恒指有机会于26200、26300点觅得支持，因为伊朗最高领袖哈梅内伊丧生，可能加快战事短期内结束。

OPEC+考虑更大幅度增产

伊朗作为产油国，叠加伊朗革命卫队宣布禁止任何船只通过霍尔木兹海峡，或会推高油价。不过，彭博引述消息指，石油输出国组织及盟友（OPEC+）昨日开会，考虑更大幅度的增产，或会抵销影响。OPEC+代表上周预计，在3个月的冻结增产后，从4月开始恢复温和产量，去年第四季曾逐月增加每日产量13.7万桶。布兰特期油上周五每桶报72.48美元，纽约期油每桶报67.02美元。彭博行业研究分析师预计，布兰特原油短期内有机会上升至每桶80美元。郭思治提及，港口出口封锁，将刺激油价向上，继而带来通胀，影响美国减息步伐。

伍礼贤：金价有望上试5600美元

光大证券国际证券策略师伍礼贤预计，油价有机会上试70美元或以上，而金价将会明显反弹，初步或上试5300、5400美元水平，并朝较大阻力的5600美元迈进。

展望本周，中国全国两会将于本周三召开，同日公布2月制造业采购经理人指数（PMI）。美国方面，本周五将公布非农就业报告。港股业绩期持续，京东（9618）、哔哩哔哩（9626）和MINIMAX（100）等公布成绩表。

