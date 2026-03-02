乱世下必备三资产｜唐牛

刚过去周末，美国及以色列袭击伊朗首都德黑兰，伊朗同步对准位于科威特、阿联酋、卡达和巴林的美国基地。今日港股以至环球股市难免波动，但三种资产——黄金、石油、军工料可受惠。

未有货绝不建议今日高追

黄金作为传统避险资产，往往在地缘政治风险升温时造好，今次若突破历史高位5,500美元，我不会意外。油价方面，因为石油供应随时中断，加上海上交通变数大，油价弹升好合理，油股自然受惠。最后就是军工股，逻辑更简单，就是各国加大军备预算的受惠股。

留意，标题说是必备三资产，但未有货的，绝不建议今日高追，一来值博率欠奉，二来一旦战争迅速结束，走势肯定180度转变，是故最佳操作，就是趁市静慢慢收集。我自己一向已有货，再次证明多元资产、分散风险、加强回报的重要性。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出