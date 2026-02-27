伊朗局势升温 道指早段跌500点

伊朗外部安全风险显著上升，多国发出公民撤离提醒，地缘政治局势紧张拖累环球金融市场，美股三大指数开盘集体下跌。道琼斯工业平均指数收报49020点，跌478点；标普500指数报6847点，跌61点；纳斯达克指数报22589点，跌289点。

资产配置方面，瑞银将纯股票投资组合中的美国股票评级下调至「中性」。另外，美国国债收益率跌幅收窄，10年期债券收益率最新下跌3.6个基点，报3.981%；两年期债券收益率由低位回升，跌4.4个基点至3.404%。

经济数据方面，美国1月生产者物价指数（PPI）按年上升2.9%，高过市场预期的2.6%，前值为增长3%。

个股方面，特斯拉股价开盘跌1.25%。创办人马斯克表示，特斯拉计划20年内在月球设厂，建议投资者长线持股。另外，阿布扎比综合交通中心宣布，特斯拉在有人员监督下，完成最新无人驾驶技术当地道路测试。

串流媒体巨头奈飞盘前涨超10%，消息指该公司拒绝提高对华纳兄弟的收购报价，并将退出有关交易。