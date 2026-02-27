Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

信置中期基础溢利22亿 收入增长35% 黄永光对前景乐观：楼市将可延续动力

信和置业（00083）公布截至去年12月底止中期业绩，期内纯利15.33亿元，按年跌15.8%。若撇除投资物业公平值变动影响，基础溢利为22.2亿元，按年微跌0.9%；每股基础盈利0.24元。集团维持派发中期股息0.15元。

受惠物业销售增长，集团中期收入按年升34.5%至51.85亿元。回顾期内销售表现，于2025年7月至今年2月13日期间，集团共售出2325个单位，应占单位为1052个，主要受惠于市场对凯柏峰、柏珑III及柏景峰等项目反应理想。

展望未来，集团有多个新项目可供推售，包括位于将军澳的海瑅湾，项目已获发预售楼花同意书。此外，集团预期将于今年内获发土瓜湾荣光街╱崇安街发展项目的预售楼花同意书，实际推售时间将视乎获批进度及市况而定。

信和置业主席黄永光表示，在市场预期利率进一步下调，以及旅游业稳健复苏的带动下，集团对整体前景依然乐观，并预期住宅市场将可延续动力。集团将一如既往秉持审慎理财原则，致力提升营运效率和生产力。

租金收益按年跌2.3% 酒店业务受惠旅游复苏

土地储备方面，过去六个月集团购入两幅分别位于屯门及佐敦谷的住宅地皮。截至去年底，集团在中国内地、香港、新加坡及澳洲悉尼拥有土地储备，应占楼面面积约1880万平方呎。

租赁业务方面，信置中期应占总租金收益为17.1亿元，按年跌2.3%，主要由于去年初零售市道疲软，对续租租金构成压力。不过零售市场其后逐步改善，投资物业组合整体出租率达89.5%。期内净租金收益为13.56亿元，按年跌1.5%。

酒店业务表现则见回暖，中期酒店收入8.2亿元，按年升约3.5%；经营溢利2.89亿元，按年升约10.7%。受惠旅游业复苏及审慎成本管理，期内集团旗下香港各酒店的业务表现均录得增长。

手持现金532亿 净现金514亿

截至去年底，信置拥有现金及银行存款约532亿元，扣除借贷总额17.99亿元后，净现金约514亿元，财务状况稳健。借贷总额中有46.2%须于一年内偿还，其余则于四至五年内到期。

