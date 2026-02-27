新世界中期核心经营溢利36亿元 净亏损收窄44% 称撇除减值已转赚 总债务减17亿元

新世界（017）去年底止中期核心经营溢利36.36亿元，按年下跌17.7%，不派息。该集团净亏损为37.3亿元，按年收窄43.8%，主要因为一次性投资物业重估亏损减少、融资成本下降，以及物业交付减少令内地项目的税项开支下降。新世界指出，净亏损包括多项非现金拨备及一次性亏损，若撇除非现金拨备及一次性亏损，会录得净利润。

净负债比率仍微升 总债务金额减少

截至去年底，新世界净负债比率为59.7%，较半年前仍升1.6个百分点；综合债务净额1227.2亿元，仍增加2.2%。但该集团指，目前总债务约为1443亿元，已在期内减少约17亿元；并指可动用资金合共约374亿元，包括现金及银行结余约215亿元及可动用的银行贷款约159亿元。

该集团指出，期内继续严格控制资本支出、一般行政及其他营运费用，令这些资本支出按年分别减少29%及18%。

半年合约销售138亿 超出全年目标一半

期内收入83.9亿元，减少50%，主要由于建筑收入减少，以及中国内地物业交付减少。来自物业发展项目及资产出售的应占合约销售合共约为138亿元，超出全年目标270亿元的一半，当中香港应占合约销售约为103亿元，主要来自住宅项目，包括滶晨、瑧博、柏蔚森、天泷、柏傲庄、皇都及天御出售等。