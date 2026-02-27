Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界中期核心经营溢利36亿元 净亏损收窄44% 称撇除减值已转赚 总债务减17亿元

股市
更新时间：16:39 2026-02-27 HKT
发布时间：16:39 2026-02-27 HKT

新世界（017）去年底止中期核心经营溢利36.36亿元，按年下跌17.7%，不派息。该集团净亏损为37.3亿元，按年收窄43.8%，主要因为一次性投资物业重估亏损减少、融资成本下降，以及物业交付减少令内地项目的税项开支下降。新世界指出，净亏损包括多项非现金拨备及一次性亏损，若撇除非现金拨备及一次性亏损，会录得净利润。

净负债比率仍微升 总债务金额减少

截至去年底，新世界净负债比率为59.7%，较半年前仍升1.6个百分点；综合债务净额1227.2亿元，仍增加2.2%。但该集团指，目前总债务约为1443亿元，已在期内减少约17亿元；并指可动用资金合共约374亿元，包括现金及银行结余约215亿元及可动用的银行贷款约159亿元。

该集团指出，期内继续严格控制资本支出、一般行政及其他营运费用，令这些资本支出按年分别减少29%及18%。

半年合约销售138亿 超出全年目标一半

期内收入83.9亿元，减少50%，主要由于建筑收入减少，以及中国内地物业交付减少。来自物业发展项目及资产出售的应占合约销售合共约为138亿元，超出全年目标270亿元的一半，当中香港应占合约销售约为103亿元，主要来自住宅项目，包括滶晨、瑧博、柏蔚森、天泷、柏傲庄、皇都及天御出售等。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
4小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
8小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
4小时前
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
5小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
01:00
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
突发
6小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT