先正达传次季来港申上市 集资780亿 料成7年最大新股

中国中化旗下农业科技公司先正达再传出上市消息，路透引述知情人士指，先正达计划今年第二季度提交最多集资100亿美元（约780亿港元）的香港上市申请，另视乎市况，目标第四季度开始招股。若事成，该公司有望成为今年本地新股「集资王」，更有机会是自阿里巴巴（9988）于2019年上市集资1012亿元以来，本港最大型的新股。

报道提及，该公司对提交招股书时间表或上市时间不予置评，发言人表示将持续根据市况及其他相关因素，评估资本市场策略，以符合股东的最大利益，又强调将在时机成熟时，重返资本市场。先正达已选定中金和高盛作为主承销商，美银、中信证券和瑞银亦有份参与。

曾传考虑在瑞士和香港双重上市

此前，彭博报道，先正达可能考虑在瑞士和香港双重上市，故筹备时间或较长。先正达于2024年传出因市场波动，而撤回集资650亿元人民币的内地上市计划。

翻查资料，先正达原本在2021年申请在上交所科创板上市，原定在2023年3月参与上市聆讯，但于前一日被上交所取消。当时传出中国监管机构忧虑先正达的上市规模太大，将会对A股市场的流动性造成压力。而在2023年5月，先正达发公告指，中国全面实行股票发行注册制正式实施，认为公司更适合在全面注册制下的上交所主板上市，故决定撤回科创板上市申请，并提出主板上市申请。