字节跳动旗下懂车帝据报拟来港上市 最多集资117亿元
更新时间：15:13 2026-02-27 HKT
发布时间：15:13 2026-02-27 HKT
发布时间：15:13 2026-02-27 HKT
彭博引述知情人士报道，内地汽车讯息及交易平台北京懂车帝科技有限公司（简称「懂车帝」）正考虑最快今年来港进行首次公开招股(IPO)。
知情人士指，懂车帝正寻求聘请银行协助潜在的股票发行，可能集资10亿至15亿美元（约78亿至117亿港元）。
懂车帝2023年从字节跳动有限公司分拆出来。报道指，该公司2024年曾集资约6亿美元，当时估值近30亿美元，投资者包括General Atlantic、红杉中国、KKR & Co.和高榕创投。
懂车帝成立于2017年，其竞争对手包括汽车之家（2518）、易车等。
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT