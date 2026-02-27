字节跳动旗下懂车帝据报拟来港上市 最多集资117亿元

彭博引述知情人士报道，内地汽车讯息及交易平台北京懂车帝科技有限公司（简称「懂车帝」）正考虑最快今年来港进行首次公开招股(IPO)。

知情人士指，懂车帝正寻求聘请银行协助潜在的股票发行，可能集资10亿至15亿美元（约78亿至117亿港元）。

懂车帝2023年从字节跳动有限公司分拆出来。报道指，该公司2024年曾集资约6亿美元，当时估值近30亿美元，投资者包括General Atlantic、红杉中国、KKR & Co.和高榕创投。

懂车帝成立于2017年，其竞争对手包括汽车之家（2518）、易车等。

