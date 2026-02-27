Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

字节跳动旗下懂车帝据报拟来港上市 最多集资117亿元

股市
更新时间：15:13 2026-02-27 HKT
发布时间：15:13 2026-02-27 HKT

彭博引述知情人士报道，内地汽车讯息及交易平台北京懂车帝科技有限公司（简称「懂车帝」）正考虑最快今年来港进行首次公开招股(IPO)。

知情人士指，懂车帝正寻求聘请银行协助潜在的股票发行，可能集资10亿至15亿美元（约78亿至117亿港元）。

懂车帝2023年从字节跳动有限公司分拆出来。报道指，该公司2024年曾集资约6亿美元，当时估值近30亿美元，投资者包括General Atlantic、红杉中国、KKR & Co.和高榕创投。

懂车帝成立于2017年，其竞争对手包括汽车之家（2518）、易车等。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
6小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
23小时前
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
3小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
21小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
01:00
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
突发
5小时前