科企表现疲弱拖累港股跑输全球市场｜古天后

2月27日，Nvidia业绩交足功课，可惜股价仅于公布当日盘后升至200美元后又掉头，㖊日美股开市更回落，始终市场未能消除对人工智能(AI)泡沫嘅担忧，拖低整体科技股，资金轮动换至其他板块，美股周四个别发展。道指高开62点后，升幅扩大至最多333点，其后一度倒跌244点，收市回稳，微升17点，报49499；标指跌37点或0.54%，报6908；纳指跌273点或1.18%，报22878。反映中国概念股表现嘅金龙指数显著下跌1.78%，报7411。



重磅股中，Nvidia股价收市下滑5.5%，为跌幅最大道指成份股；Tesla及Alphabet分别跌2.1%及1.8%，亚马逊及思科齐跌1.3%；Salesforce升4%，为表现最强道指成份股。国际油价回落利好航空股，美国航空股价急升4.7%，达美航空及联合航空分别升1.9%及3.2%。eBay宣布裁减800个职位，相当于全球6%人手，股价升3%。金龙指数跌1.7%，当中百度(09888)美国预托证券(ADR)下挫5.7%，比亚迪(01211)跌4.6%。

MSCI新兴市场指数周四创出新高，今年累升15%，新兴市场货币指数同日亦破顶。花旗评估各大基金展望报告后指出，全球大型资产管理公司愈来愈睇好新兴市场股市、货币、本地债券及信贷市场，或为新一轮升势注入动力。该行分析员指出，基金经理正寻求分散美国资产并看淡美元，同时新兴市场基本因素改善亦带嚟投资机会。汇丰则减持美股并增加美股以外投资配置水平，尤其睇好欧股及新兴市场。该行策略员Max Kettner认为欧股之中，睇好银行及工业板块，后者将受惠于国防开支增加及金属需求强劲。



美国10年期债息一度回落4个基点，至4.009厘，对息口较敏感嘅2年期债息降3.3个基点，至3.438厘。联储局理事米Stephen Miran于霍士财经访问中重申希望当局今年减息一厘，并认为愈早愈好。美汇指数一度倒升0.29%至97.98。 日圆升0.42%至155.71兑每美元，政策立场最鹰派嘅日本央行货币政策委员会委员高田创向商界发表演说，重申呼吁央行上调利率，以应对物价压力上升。加密货币「一哥」比特币周三急弹最多9.27%，逼近7万美元后，周四一度回吐4.9%至66523美元，好明显7万美元成为比特币反弹阻力。现货金价曾升0.79%，5205.48美元；不过，美国与伊朗核谈判据称进展良好，金价于亚洲时段重返5200美元之下。

港股㖊日高开低走，恒生指数高开254点，早段一度升258点见27024高位，但20日线仅昙花一现，未几已重返27000水平之下，掉头回落再失10日线及5日线，半日跌至26600水平争持。中午港交所(00388)公布业绩胜预期，收入及溢利均创半年度历史新高，港交所午后扭转早段跌势，倒升收市，但无助大市止跌，午后反而喺科技股跌势加剧下，恒指跌穿26400水平。午后跌势加剧，最终跌384点或1.43%收市，几乎以全日低点收市，报26381；国指跟科指跌幅更超过2%。成交额2592亿元，当中北水录得逾70亿元净流出。

重返27000之上方解除危机

目前港股表现较为分化，金融股及传统股明显跑赢，但科技龙头毫无动力，走势更每况愈下，相关股份将陆续于下月公布去年全年业绩，市场忧虑内卷拖累相关股份盈利表现。此外，龙头科企嘅人工智能(AI)业务发展，亦未足以令投资者愿意付出高估值，因此科指持续疲弱，持续跑输大市之余，更早已跌穿有牛熊分界线之称嘅250日线，早已结束牛市行情。受重磅科技股拖累，港股今年以嚟一直跑输其他市场，除非科指扭转劣势，否则港股难以向上突破，或仅于区间移动，一旦短期再失守重要支持位，即26200-26300，此水平为恒指日线头肩顶形态之颈线位置，一旦失守，港股不仅再向下考验1月低位，甚至出现更深度调整。目前市场仍寄望3月内地举行人大会议，会上或有更多政策公布为市场冲喜，以及重磅科企于3月公布业绩，能否为市场目前困局带来改变。短期留意26200-26300水平支持，失守下方支持为26000/25800；至于反弹阻力为26600-26700，至少要企稳26700及重返27000水平之上，港股方能解除下破1月低位危机。

