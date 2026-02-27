恒指高开66点 药明弹近半成 汇丰友邦升逾1%｜港股开市
更新时间：09:27 2026-02-27 HKT
发布时间：09:27 2026-02-27 HKT
发布时间：09:27 2026-02-27 HKT
英伟达大跌拖累美股科技股，三大指数周四个别发展，纳指曾泻2%，道指一度倒跌。道指收市升17点或0.03%，报49499点；标指跌37点或0.54%，报6908点；纳指跌273点或1.18%，报22878点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.78%，报7411点。
英伟达大跌半成，有统计指这是英伟达连续第三次在发布胜市场预期的业绩后下跌。晶片同业亦下挫，美光、博通、AMD均跌逾3%。
恒指今早高开66点，开报26447点。科网股个别发展，美团（3690）升0.68%；腾讯（700）跌0.29%；小米（1810）跌0.79%；阿里巴巴（9988）无升跌。
百度（9888）跌1%，其去年第四季经调整利润按年跌41.8%，但好过预期。周大福创建（659）半年纯利13.34亿元，按年增15.3%，股价低开1.2%。
汇丰（005）、友邦（1299）齐升1.2%。药明生物（2269）反弹4.8%。
北水动向方面，周四南下资金净卖出港股73.66亿港元。美团(3690)、东方电气(1072)、小米(1810)分别获净买入3.11亿港元、1.25亿港元、1,835万港元；中国海洋石油(883)、阿里巴巴(9988)、长飞光纤光缆(6869)分别遭净卖出8.94亿港元、8.88亿港元、6.25亿港元。
最Hit
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
TVB「最经典女丑角」面目全非 遭质疑「重度医美」犹如换脸 身体一部份断裂令人忧心
2026-02-26 09:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT