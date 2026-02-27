Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开66点 药明弹近半成 汇丰友邦升逾1%｜港股开市

股市
更新时间：09:27 2026-02-27 HKT
发布时间：09:27 2026-02-27 HKT

英伟达大跌拖累美股科技股，三大指数周四个别发展，纳指曾泻2%，道指一度倒跌。道指收市升17点或0.03%，报49499点；标指跌37点或0.54%，报6908点；纳指跌273点或1.18%，报22878点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.78%，报7411点。

英伟达大跌半成，有统计指这是英伟达连续第三次在发布胜市场预期的业绩后下跌。晶片同业亦下挫，美光、博通、AMD均跌逾3%。

恒指今早高开66点，开报26447点。科网股个别发展，美团（3690）升0.68%；腾讯（700）跌0.29%；小米（1810）跌0.79%；阿里巴巴（9988）无升跌。

百度（9888）跌1%，其去年第四季经调整利润按年跌41.8%，但好过预期。周大福创建（659）半年纯利13.34亿元，按年增15.3%，股价低开1.2%。

汇丰（005）、友邦（1299）齐升1.2%。药明生物（2269）反弹4.8%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股73.66亿港元。美团(3690)、东方电气(1072)、小米(1810)分别获净买入3.11亿港元、1.25亿港元、1,835万港元；中国海洋石油(883)、阿里巴巴(9988)、长飞光纤光缆(6869)分别遭净卖出8.94亿港元、8.88亿港元、6.25亿港元。

