恒指半日升197% 新地飙6.8% 新世界升2.7% ATM升1至2.8%｜港股开市

股市
更新时间：12:16 2026-02-27 HKT
发布时间：09:27 2026-02-27 HKT

恒指今早高开66点后反复向上，最多升225点，高见26606点；中午收报26578点，升197点或0.75%，成交额1,218.27亿元。科指半日升52点或1.03%，报5162点。

新地（016）半日大升6.8%，中午收报145.6元。新地昨日公布半年基础溢利升16.7%，中期息派98仙，按年增3%；绩后获里昂、高盛、花旗上调目标价，分别上望148元、164元、168元。

其他本地地产股亦造好，新世界（017）升2.76%；长实（1113）升1.95%；恒地（012）升1.22%。

长和（001）下跌2.39%，为表现最差蓝筹，该公司昨晚发通告，表示随著巴拿马政府代表强行进入及接管码头，旗下巴拿马港口公司（PPC）的特许经营权，已在本月23日被视为终止。

科网股普遍上升，腾讯（700）升2.83%；美团（3690）升2.05%；阿里巴巴（9988）升1.04%；网易（9999）升2.8%；百度（9888）及京东（9618）齐升约0.7%；小米（1810）逆市跌0.34%。

———

0930：英伟达大跌拖累美股科技股，三大指数周四个别发展，纳指曾泻2%，道指一度倒跌。道指收市升17点或0.03%，报49499点；标指跌37点或0.54%，报6908点；纳指跌273点或1.18%，报22878点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.78%，报7411点。

英伟达大跌半成，有统计指这是英伟达连续第三次在发布胜市场预期的业绩后下跌。晶片同业亦下挫，美光、博通、AMD均跌逾3%。

恒指今早高开66点，开报26447点。科网股个别发展，美团（3690）升0.68%；腾讯（700）跌0.29%；小米（1810）跌0.79%；阿里巴巴（9988）无升跌。

百度（9888）跌1%，其去年第四季经调整利润按年跌41.8%，但好过预期。周大福创建（659）半年纯利13.34亿元，按年增15.3%，股价低开1.2%。

汇丰（005）、友邦（1299）齐升1.2%。药明生物（2269）反弹4.8%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股73.66亿港元。美团(3690)、东方电气(1072)、小米(1810)分别获净买入3.11亿港元、1.25亿港元、1,835万港元；中国海洋石油(883)、阿里巴巴(9988)、长飞光纤光缆(6869)分别遭净卖出8.94亿港元、8.88亿港元、6.25亿港元。

