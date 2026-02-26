Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福创建中期多赚15% 股息按可比基础增3% CEO：不同周期维持渐进股息政策

股市
周大福创建（659）公布截至去年底半年业绩，纯利13.34亿元，按年增15.3%。中期息每股0.28元，由于该公司上个财年宣派「10送1」红股后扩大股份基数，按可比较基础计算，中期息按年增加约3%，总派息金额亦上升约6%至12.7亿元。

该集团表示，致力实现可持续及渐进的股息政策，目标是每年稳步提高或至少维持普通股息总额的港元总值，惟仍取决于财务表现及其未来的资金需求。联席行政总裁何智恒指出，透过持续优化业务组合及提升营运效率，将进一步强化现金流韧性，确保业绩稳健，从而在不同市场周期中维持可持续及渐进的股息政策。

郑志明：收购项目巩固市场地位

周大福创建联席行政总裁郑志明表示，集团在金融服务及物流两大业务板块上稳步发展，近期完成的收购项目不仅带动策略性扩张，更进一步巩固市场地位，成为集团发展进程中的重要里程碑。

周大福人寿新业务价值升39%

周大福创建总收入按年增加6%至128.27亿元，应占经营溢利增2.6%至22.84亿元，其中金融服务板块应占经营溢利按年增长19%至7.29亿元，主要由周大福人寿保表现所带动。周大福人寿保截至去年底扣除再保险后的合约服务边际结余为108亿元，较6月底增长18%；期内年化保费总额按年上升48%至22.88亿元。该集团续指，新业务价值上升39%至7.3亿元；而新业务价值利润率由去年6月底的27%升至32%，反映保费增长强劲，成本效益提升。

物流经营溢利跌14%

物流板块应占经营溢利跌14%至3.3亿元，尽管中铁联集录得稳健增长，但被亚洲货柜物流中心及内地物流物业的溢利下降所抵销。 

道路板块经营溢利升1%

道路板块应占经营溢利录得按年微升1%至7.71亿元，主要由于融资成本下降，但部分被不均衡的交通流量复苏所抵销，而可比较日均交通流量及路费收入，均按年减少1%，主要由于京珠高速公路（广珠段）及广肇高速公路在扩建工程期间部分路段封闭所致。截至去年底道路组合的整体平均剩余特许经营年期约为11.4年。

一年内到期债务下降28%

周大福创建指出，集团财务状况保持稳健，于去年底集团可动用流动资金总额约310亿元，其中包括现金及银行结存约209亿元及备用已承诺银行信贷额约101亿元，一年内到期的债务较6月底下降28%至约68亿元，债务净额减少6%至138亿元，净负债比率下降至34%。

 

