百度第四季经调整利润跌42%仍胜预期 AI新业务占一般收入43% 首设股息政策

百度（9888）去年第四季经调整利润39.07亿元（人民币，下同），按年大跌41.8%，但好过预期。期内收入327.4亿元，按年跌4%，按季则增长5%，主要由百度核心AI新业务增长推动。

新50亿美元回购 超越短期股价波动

百度公布，已批准一项新的50亿美元股份回购计划，有效期至2028年底，将以严谨及透明的方式定期执行，并超越短期股价波动的策略重点作为指导。

2026年度将派息

百度同时首次制定股息政策，预计于2026年宣布首次发放股息，股息分派主要来自经营利润及可能由出售非核心资产的所得款项，以及其他投资回报作出补充。百度指，该集团拥有庞大的现金储备及稳健的财务管理能力，旨在透过积极主动的举措，为股东创造及持续提升长期价值。

全年经调整利润跌31%

全年计，百度总收入为1291亿元，按年减少3%，主要受传统业务收入下跌拖累，但部分跌幅被百度核心AI新业务增长所抵销。全年经调整利润为229亿元，按年下降30.8%。

李彦宏：AI成新核心 萝卜快跑拓海外市场

百度联合创始人兼首席执行官李彦宏表示，2025年是AI成为百度新核心的关键一年，集团差异化的全栈AI能力正获越来越多企业认可。他指出，百度AI应用组合持续扩大，自动驾驶平台萝卜快跑以业界领先规模运营，并加快拓展海外市场，AI原生营销服务亦保持增长。

AI新业务收入113亿元 昆仑芯分拆推进中

百度首席财务官何海建指出，第四季百度核心AI新业务收入占百度一般性业务收入的43%，达113亿元；传统业务及其他收入分别为123亿元及25亿元。他指，该集团经营现金流于2025年下半年转正，合计产生39亿元，较上半年的负值显著改善；并提及昆仑芯分拆独立上市正推进中，相信将为股东释放价值。