银娱新春酒店入住率100% 对首季保持乐观 未来力攻「超高端中场」

银娱（027）主席吕耀东表示，今个春节黄金周业务表现符合传统规律，头几日较平静，由初三、初四开始明显回暖，其后表现持续向好。集团旗下酒店入住率维持100%满载，餐饮、高端零售及各博彩板块均录得按年增长，中场及贵宾厅表现理想。他预计假期过后市场会短暂转淡，但随著3月活动陆续展开，对首季整体前景保持乐观。

全力吸纳高端客群

谈及业务结构，吕耀东指出，随著卫星场时期结束，未来发展重心将放在中场，特别是超高端中场（super premium mass） 将成为集团核心发展板块。该板块由自营团队开发，不涉及贵宾厅中介模式，现贡献整体中场收益35%至50%，增长潜力雄厚。他强调，旅客来澳需求日趋多元，集团透过提升硬件、高端酒店及专属服务，全力吸纳高端客群，有关布局亦会贯穿第四期项目发展。



吕耀东表示，集团一向重视成本控制，经营开支（OPEX）增长温和。即使新增会议中心、酒店及演艺馆等非博彩设施，整体开支仅由330万元微升至360万元，增幅远低于业务扩张速度，管理效率成效显著。

积极留意日本及中东机会

海外布局方面，他称，集团资金充裕，可确保澳门第四期项目于2027年顺利完工。泰国综合度假村项目受当地政局影响，需延后数年再讨论；集团正积极留意日本及中东机会，日本作为全球第三大经济体潜力庞大，惟现阶段需先评估区位、政策及合作条件，再决定是否参与IR项目。



国际客源方面，吕耀东表示，为配合澳门政府政策，银娱全数1,987张赌桌已安装智能桌技术，透过晶片识别追踪国际玩家，相关收入可享5%博彩税减免。集团配合政府全球推广，在银河及星际项目合计下，去年国际市场贡献了约12万个客房入住晚数，未来会持续拓展海外客群。