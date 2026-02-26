政治局会议或政策利好AI  施罗德对中港股市感乐观

今年以来，环球股市波动大。施罗德投资中国内地及香港多元化资产产品业务主管陈江颖表示，对中港股市仍持乐观态度，主要原因包括自中国AI公司DeepSeek出现后，市场开始留意中国的AI的发展，及中国AI产业链需求持续，其次是国内政策有望加码提振经济，政治局会议可能推出利好政策；中国据传有好大50万亿元人民币定存即将到期，若该些资金流入股市将带来积极作用。最后是中美两国元首即将会面，预期贸易谈判趋向积极。

她还指出，港股除了受上述因素利好外，日前出台的财政预算案虽未有太大惊喜，但继续有支持金融的稳定政策，及香港经济环境见改善，包括旅客人数稳定，房地产在减息环境下触底反弹；IPO数量增加，投资吸引力加强。

看好韩股仍有向上空间

陈江颖又说，由于韩国市场现受惠AI发展的科技行业，及当地政策支持家族企业改革，且家族企业改革后盈利和股价明显有改善，加上相较于美国股市，韩国股市的估值未算高，仍有向上空间，因此同样看好韩国股市。

对于黄金市场，陈江颖指出，由于黄金主要起到对冲风险的作用，比如去年年中开始配置黄金时价格约2300美元，于其后获利离场后，后来随著美国总统特朗普当选后地缘风险上升，美金和美债不确定性增加，又在11月加仓，惟黄金在公司整体投资组合中占比通常不超过5%，毕竟属于另类资产，需要控制风险敞口。

私募市场未见结构性风险

至于私募市场方面，施罗德投资香港机构业务主管彭文逸表示，本港私募市场目前需求旺盛，特别是企业从银行融资困难时转向私募渠道。虽然近期有个别风险事件令投资者增加对私募市场泡沫忧虑，但相信整体行业健康，未见结构性风险。他提醒，现时机构投资者钟爱私募市场，资金充足，整体回报正下降，及需要注意的是这类资产流动性较差，通常锁定期长达10至12年，资金周转效率投资该市场是重要考量因素。

