希慎去年经常性基本溢利跌2% 本港商铺租金显著上升 利蕴莲：利园区步入重大收成期

希慎兴业（014）去年全年基本溢利25.1亿元，按年增长28.3%，撇除出售竹林苑住宅单位收益的经常性基本溢利则录得19.18亿元，下跌1.9%，反映利园区重大优化工程财务支出及借贷上升的影响。第二次中期息维持派每股0.81元。

香港商舖营业额增3%

期内希慎营业额34.64亿元，按年增加1.6%，商舖营业额17.27亿元，增长2.6%。截至期末，香港商舖出租率录得95%，增加3个百分点，希慎指，去年续约、租金检讨及新出租物业的租金水平，维持显著上升趋势，而人流及租户销售方面均录得强劲增长，表现优于整体香港市场。

写字楼仍面对挑战

去年写字楼组合收入15.08亿元，微升0.1%，但单计香港写字楼收入录得14.07亿元，跌2.3%。希慎指，香港写字楼市场持续面对挑战，续约、租金检讨及新出租物业的平均租金水平仍然向下，该集团已提供灵活租赁方案、装修支援及提早续约等。

利蕴莲：优先去杠杆 资本循环计划完成26%

希慎主席利蕴莲在业绩报告表示，正坚守严谨策略，专注于高效执行、严格的时间与成本控制，以及审慎的风险管理，并称利园区优化计划已步入重大「收成期」，多个奢华品牌经全新装修和扩建后已重新开业，进一步巩固利园区表现。

她指出，将优先去杠杆并把资本重新配置至策略性重点领，早前已启动一项为期五年的资本循环计划，释放成熟住宅资产的价值，将资本重新部署至策略重点领域，并透过去杠杆化优化集团资本结构。她指，受惠于豪华住宅市场气氛持续改善，年内已完成80亿元资本循环目标的26%，即收取21亿元，并已就额外16亿元的出售所得款项订立合约，并预期于2026年完成交。

利园八期料带动人流增长逾两成

希慎表示，利园八期已于去年第四季封顶，预计于2026年第三季竣工，项目落成后，利园区的可出租总面积将扩大近30%，而随着新区域法院落成，该区每日将新增数以万计的上班人流，预期带动利园区商舖人流增长逾20%。