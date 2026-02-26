中电去年少赚11% 末期息1.31元增4% 蒋东强料地缘政治影响燃料费 本港AI用电量乐观

中电（002）公布，去年总盈利104.68亿元，按年下跌10.8%，第四期中期股息每股1.31元，按年增4%，全年总派息每股3.2元，按年升1.6%。中电表示，股息增加符合其股息政策，彰显对集团表现充满信心及为股东创优增值的承诺。

3月净电价持续回落 适时反映油价影响

中电首席执行官蒋东强表示，因应国际燃料价格回落，本港平均净电价今年1月起已按年下调2.6%，并将在3月持续回落。他指出，地缘政治局势不稳，将影响油价，中电将密切关注发展，并适时在燃料调整费中反映。

业务持续增长增股息

对于盈利倒退但派息增加，蒋东强指出，一直奉行稳健及上升的股息政策，会考虑整体业务表现及前景，期望业务持续增长之下增加股息，但重申每年派息金额仍要由董事会审议。

港数据中心用电占6% 陆续落成增需求

在AI发展需求带动下，中电在香港的数据中心的售电量按年增加7.5%，占全港用电量比重约6%。蒋东强指，对未来数据中心用电量乐观，于目前2024至2028年的五年发展计划中，预计有18个数据中心落成，当中过去两年已落成6个，意味未来三年将仍有12个数据中心落成，相比对上一次五年计划只有3个数据中心落成，相信AI推动的用电增长空间大，但强调数据中心相关盈利占整体比例不大。

北都已建3变电站 可应付5个科学园需求

对于北部都会区布局，蒋东强指，中电于2024年已在北都设立3个变电站，可应付的电力需求相等于4至5个科学园面积规模，而中电预计将在北都建立共10个变电站，能满足未来用电需求增长。他又称，由于项目资产年期很长，对整体资本开支及电价的影响轻微。

内地再生能源项目审慎拓展

对于内地可再生能源项目，蒋东强指，去年中国推出「机制电价」新规，一度引致行内装机增加令限电情况加剧，但有关情况近期已纾缓。他称，中电去年有4个总装机容量接近1000兆瓦的新能源项目已参与「机制电价」，电价水平仍高于内部最低回报的要求，令利润预期相对稳定。他续称，在内地拓展可再生能源组合较审慎，聚焦电力需求强劲及限电风险较低的地区。

澳洲零售市场竞争激烈

澳洲业务方面，蒋东强指，EnergyAustralia的零售市场竞争激烈，用户在不同供应商之间转换频繁，中电已作出对策，包括确保成本降低，有力作出价格竞争，以及计划更新用户平台，透过体验改善挽留客户。蒋东强又称，近年持续关注澳洲的储能项目，并会引入合作伙伴，令资金运用更有效率。

香港能源业务盈利增7%

期内，香港能源业务盈利增7.1%，澳洲业务大跌85.6%；内地则跌13.7%。计入公平价值变动前营运盈利106.85亿元，按年跌2.4%。中电指，香港受规管业务的财务表现有所改善，但被 EnergyAustralia 客户业务在持续的零售市场竞争下的不利表现，以及来自中国内地阳江核电和可再生能源资产的贡献减少所抵销。另外，由于澳洲发电厂发电量下降，综合收入减少3.2%至880.18亿元。