Nvidia收入再创新高 大增7成 黄仁勋反驳AI威胁论：「我认为市场搞错了」

人工智能晶片巨头英伟达（Nvidia，NVDA）第四季业绩亮丽兼胜市场预期，整体收入及数据中心收入再创新高，并再次发布乐观的季度收入展望。集团行政总裁黄仁勋称，其客户正争相投资AI算力，「这些工厂正为AI产业革命及其未来成长提供动力」；他又直言，AI代理（Agentic AI）已达到拐点，算力将直接转化为收入。不过，由于数据中心业务约一半销售额均来自超大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧。受消息影响，该股盘后股价一度升约4%，不过在分析师电话会议期间曾一度转跌1.5%，最新于部份券商夜盘时段则轻微下跌约0.2%。

上季收入增长73%胜预期

英伟达在截至1月25日的第四财季，收入按年增长73%，至681亿美元。每股盈利1.62美元。分析师此前预期的收入为659亿美元，每股盈利1.53美元。调整后毛利率75.2%，也略高于市场预期。

负责AI加速器与网路产品的数据中心业务，季度收入达623亿美元，高于市场预期的604亿美元。不过，英伟达其他业务表现则未如理想，游戏部门收入37.3亿美元，低于预期的40.1亿美元。汽车相关收入6.04亿美元，亦低于预期的6.43亿美元。

展望方面，第一财季收入预计约780亿美元，高于分析师的平均预期的728亿美元，数字撇除了来自中国的数据中心收入。经调整毛利预期为75%，经调整营运支出预期为75亿美元，当中包括19亿美元的股票型薪酬费用。

黄仁勋反驳AI投资泡沫担忧

市场过去一段时间不时兴起对AI投资泡沫的担忧，黄仁勋在电话会议上反驳这些忧虑，指客户已经开始从新购得的算力中获利。他表示，这就是为甚么客户会持续其高水平投资，他说：「你需要运算能力，而这直接转化为增长，进而转化为收入。我有信心他们的现金流正在增加。」他指，AI代理已迎来发展拐点，实用性在全球企业中得到广泛验证，由此带来的算力需求呈爆发式增长。

对于外界担心AI对软件公司构成威胁，黄仁勋在接受《CNBC》访问时表示：「我认为市场搞错了。」他预期将有更多的软件公司利用代理型AI（Agentic AI）来开发软件并提升效率。AI代理不会取代这些软件工具，而是会使用它们。他举例指，网路浏览器和微软Excel就是AI代理会使用的工具。

在分析员电话会议上，英伟达财务总监克雷斯（Colette Kress）亦试图化解分析师提出的其他疑虑，包括供应限制的阴影。她表示，公司已确保足够的零部件以满足日益增长的需求。

她表示，生产足够的最先进晶片仍是一项挑战，但强调目前的Blackwell系列，以及即将推出的下一代产品Rubin，仍将超越先前的销售预测。英伟达曾表示，这些晶片到 2026年底将创造5,000亿美元的收入。她说：「我们相信已经有库存和供应承诺来应对未来需求，包括延伸至2027年的出货。」

克雷斯表示，公司本周已向客户交付首批Vera Rubin样品，并预期所有模型开发商和云端供应商最终都会部署该系统。她补充，公司现在预期今年的增长将超过去年提出的 Blackwell与Rubin合计5,000亿美元收入机会的预测。英伟达预期，Vera Rubin将比前一代产品提供每瓦10倍的效能。

中国市场仍面临不确定性

另一方面，英伟达在全球最大的晶片市场的中国，仍面临不确定性。美国政府已批准少量H200处理器出口到中国客户，但英伟达并不确定中国政府是否会批准。克雷斯表示，目前公司将继续在财报预测中排除中国数据中心的收入。

此外，科技行业正面临存储晶片短缺的问题，并拖累了英伟达的游戏业务，克雷斯表示，她不确定今年问题是否能缓解到足以让业务成长。

