腾讯投资 「AI六小虎」阶跃星辰 传拟来港上市

股市
更新时间：09:53 2026-02-26 HKT
发布时间：09:53 2026-02-26 HKT

继国产大模型概念股智谱（2513）和MINIMAX（100）年初挂牌后，再有「AI六小虎」来港上市，彭博报道，腾讯（700）有份投资的AI大模型阶跃星辰（StepFun）考虑在港上市，集资5亿美元（约39亿港元）。阶跃星辰今年1月公布，完成逾50亿元人民币的B+轮融资，参投机构包括上国投先导基金、国寿股权、徐汇资本等，以及现有股东腾讯跟投。

IFR报道，4间内地公司最快下月在港上市，合共集资最多7亿美元（约54.6亿港元）。当中的焦点为「杭州六小龙」之一、云原生空间设计软件提供商群核科技（Manycore Tech），计划集资2亿至3亿美元，摩根大通和建银国际为保荐人。该公司以中国云原生空间设计平台「酷家乐」为核心产品，另针对亚洲及美国市场推出一款本地化空间设计解决方案Coohom，支持18种语言。群核科技去年月活跃用户达约250万个，亦有提供空间智能解决方案SpatialVerse。

已在深交所挂牌的美格智能则有望先拔头筹，最快本周五就香港首次公开招股（IPO）而建簿，可能集资约1.5亿美元。消费级3D打印机制造商创想三维有机会最快3月挂牌，筹资约2亿美元；循环包装服务提供商优乐赛已开始香港上市预路演，或集资约5000万美元。

