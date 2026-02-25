Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

憧憬英伟达季绩有惊喜　美股早段造好

股市
英伟达（NVIDIA）备受市场关注的财报，将于美东时间周三盘后（香港时间周四凌晨）公布。有关业绩既是晶片企业的表现参考，亦是市场观察人工智能相关投资热度的重要指标。受英伟达带动，美股三大指数个别发展。道琼斯工业平均指数报49409点，升234点；标普500指数报6927点，升37点；纳斯达克指数报23021点，升157点，升幅0.69%。
 
市场预期，英伟达收入将增至636亿美元，按年上升68.3%。软体企业Salesforce及Snowflake亦将于周三盘后公布业绩。
 
截至发稿，英伟达开盘上升近1%；另一人工智能相关股份甲骨文开盘涨逾2.5%，带动软体股延续反弹趋势。券商奥本海默（Oppenheimer）早前上调甲骨文评级，认为该股在近期调整后，风险回报水平具吸引力。

