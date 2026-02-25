冠君可分派收入跌一成减派息 朗豪坊商场出租率逾99% 写字楼市场料明年起趋稳

持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（2778）公布截至2025年底止全年业绩，可分派收入下跌10.4%至8.59亿元，每基金单位末期分派0.0562元，按年少8.3%，全年每基金单位分派则为0.1263元，按年少11.2%，但写字楼及零售物业出租率保持稳定，朗豪坊商场出租率达99.3%。

期内，租金收益总额录19.88亿元，按年跌9%；物业收益净额16.13亿元，按年跌11.4%。冠君产业信托行政总裁侯迅表示，随著中环写字楼新增供应逐步被市场吸纳，市场预期相关供求状况将于2027年起趋向稳定。

花园道三号租赁转趋活跃

冠君指出，经营环境仍具挑战性，写字楼供应充裕及消费模式转变下，对租金水平构成压力，惟下半年市场气氛明显改善，租赁活动回暖，对市况审慎乐观，当中旗下花园道三号租赁活动年内转趋活跃，潜在租户现场视察次数按年增61%，超过75%的2026年到期租约已提前续约。

朗豪坊引入IP策略巩固地位

此外，朗豪坊透过积极优化租户组合，与引入IP策略以巩固潮流引领地位，年内引入超过30个新品牌，新租户较前租户录得高出80%的销售增长，而配合大型推广活动的期间限定店更录得3位数增长，反映其强化租务及市场推广策略见效。