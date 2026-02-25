汇丰艾桥智指恒生无裁员计划 香港CRE提拨倍增 私有化具9亿美元协同效益

汇丰控股（005）行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）在业绩电话会议中表示，私有化恒生将带来9亿美元的协同效益，同时来自成本和收入协同效益，预计在未来3年，即由现在至2028年期间逐步实现，又重申没裁员计划。

他指，今年开局表现相对强劲，对香港市场前景具信心，私有化恒生有助集团捕捉香港的增长机遇，尤其香港有望在本十年结束前成为领先的跨境财富管理枢纽。因此，集团将持续在港投资于财富中心、客户经理、理财顾问、产品能力及科技平台。

继续在港投资人才

汇控私有化恒生后会否裁员仍备受关注，艾桥智重申，私有化不涉及任何裁员计划，集团将继续在港投资人才，但指角色或有变化，故已规划培训、技能提升及资金支持，让受影响员工申请新职位并转型至集团投资于增长领域的岗位。集团拥有三年窗口期处理相关事宜，自然可预期会有员工自然流失，这亦有助集团重新设计人手布局。

恒生去年税前盈利跌15%

去年恒生录得税前盈利22.97亿美元，按年下跌14.7%；收入微升1.7%至53.36亿美元；预期信贷损失大增68.6%至10.32亿美元。

汇控拨备多13% 香港商业地产减值增倍

汇控去年的预期信贷损失按年上升12.8%至38.5亿美元，包括对香港及中国内地商业房地产行业（CRE）作出相关提拨。年内，就香港CRE提拨7亿美元，按年急增倍，当中有4亿美元是来自恒生；内地CRE提拨为2亿美元，按年减半。

CFO：本港个别借款人仍面临压力

财务总监郭珮瑛（Pam Kaur）指，第4季度香港CRE贷款录得一宗第三级的贷款损失，但宏观环境改善，令该季香港CRE相关的预期信贷损失很少，全年整体预期信贷损失占平均贷款总额39个基点，符合集团40个基点的指引范围，预期此趋势将延续，惟个别借款人仍面临压力。

她续指本港住宅市场已趋近正常化，楼价上升了5%、交投量增了10%；零售及写字楼物业亦见改善，甲级写字楼的租金及销售势头向好，不过该两类物业仍存供应过剩问题，尤其写字楼，空置率达70%左右。集团经全面考虑这些因素后，遂决定将今年预期信贷损失占平均贷款总额的比率定于40个基点的指引范围上限。此外，她预期中国CRE不会再对集团的拨备构成重大影响。