汇丰去年列账基准除税前利润跌7.4%胜预期 末期息派0.45美元

汇丰（005）今午公布去年全年及第四季业绩，其中2025年列账基准除税前利润按年减少7.4%⾄299亿美元，较市场预期为佳，主要是须予注意项⽬的按年不利影响净额49亿美元所致；除税后利润则减少7.5%⾄231亿美元。单计第四季，列账基准除税前利润按年增近2倍至68亿美元，同样胜预期。集团宣派第四次股息每股0.45美元，就2025年每股合共派息0.75美元。

期内，净利息收益为348亿美元，较2024年增加21亿美元，增幅反映结构性对冲按较⾼收益率再投资的裨益、存款结余增⻑，以及资本市场财资业务的净利息收益增加。此外，增幅亦包括2024年提早赎回既有证券产⽣的2亿美元亏损不复再现，但出售阿根廷和加拿⼤业务产⽣16亿美元按年不利影响及存款收益率受压，抵销了部分增幅。净利息收益率则为1.59%，上升3个基点。

港商业房地产提拨增至7亿美元

预期信贷损失为39亿美元，较2024年增加4亿美元。2025年就香港商业房地产⾏业的相关提拨为7亿美元，2024年则为1亿美元，反映新增违责风险承担的准备增加、非住宅物业供应过剩对租赁及资本价值持续构成下⾏压⼒的影响，以及计算预期信贷损失所⽤模型的更新。此外，中国内地商业房地产⾏业于2025年的提拨为2亿美元，2024年则为4亿美元。

单计第四季，列账基准除税前利润增加45亿美元⾄68亿美元，增幅包括来⾃须予注意项⽬的33亿美元按年有利影响净额，主要由于2024年第四季集团完成出售阿根廷业务后确认的52亿美元汇兑亏损及其他储备之拨回不复再现，但2025年第四季集团完成出售法国保留房屋及若⼲其他贷款组合后录得的15亿美元储备拨回亏损，抵销了部分增幅。增幅亦包括银⾏业务净利息收益增⻑及预期信贷损失减少。列账基准除税后利润增加46亿美元⾄52亿美元。

股息派付比率⽬标维持50%

前景指引方面，汇丰⽬标是2026、2027及2028年的平均有形股本回报率达到17%，甚⾄更⾼（不计及须予注意项⽬），反映集团盈利呈增⻑趋势，并在策略执⾏⽅⾯进展理想；⼒求2028年收入较2027年增⻑5%（不计及须予注意项⽬并按固定汇率基准计算）；以及2026、2027及2028年股息派付比率⽬标基准维持在50%。

