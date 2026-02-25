财政预算案2026︱为外企来港第二上市提供具体指引 陈茂波：探讨退市后场外交易平台

财政司司长陈茂波宣读《财政预算案2026》，他表示，为持续优化证券市场，吸引发行人和提升市场效率，港交所将推进以下工作：

首先，在第一季就修订「同股不同权」企业上市要求、便利海外发行人第二上市、优化首次公开招股流程，以及为生物科技和特专科技公司申请上市提供更多弹性等咨询市场；第二是在上半年落实完善结构性产品上市框架，以及就推动「T+1」结算周期的具体实施方案咨询市场；以及改革证券市场每手买卖单位，以及联同证券及期货事务监察委员会（证监会）和业界在年内推出无纸证券市场制度。

便利和吸引更多航天企业来港上市

他表示，政府亦会推进下一阶段改革，包括优化上市公司持续规管架构；为海外公司来港第二上市提供具体指引；纳入更多海外市场为认可交易所；以及继续与市场探讨为退市或需特殊处理股份提供场外交易平台。

而在提到航空航天发展时，陈茂波指港交所将检视相关上市规定，便利和吸引更多航天企业来港上市。

恶劣天气开市印花税收入25亿

另外，港交所2024年9月实施「打风不停市」安排以来，有7个交易日在恶劣天气下如常开市，确保了市场流动性，并带来约25亿元印花税收入。

他回顾去年港股表现亮丽，恒指全年升28%，平均每日成交额增加90%至近2500亿元，创下历史新高。新股上市集资额较2024年增加两倍多至超过2800亿元，高踞全球第一。

陈茂波又表示，资产市场更趋畅旺：股市持续向好，总市值升至50万亿元，新股上市活跃；银行总存款额去年底超过19万亿元，按年上升12%，资金继续流入；资产管理业亦向好，在香港注册成立的基金资金净流入3,570亿元。香港在《全球金融中心指数》稳居全球第三、亚太第一；亦有望在一、两年内成为全球最大的跨境财富管理中心。

《星岛头条》持续更新财政预算案重点。