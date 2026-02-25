观望财案及汇控业绩 市场暂未有方向｜古天后

2月25日，短暂时间有阳光，初时沿岸有薄雾，日间温暖。美股经过周一显著下跌后，隔晚有大型企业宣布合作协议，为市场冲喜。Meta宣布与超微半导体（AMD）达成庞大合作协议，利好市场气氛。道指高开23点后，升幅扩大至最多491点，收市升370点或0.76%，报49174；标指升52点或0.77%，报6890；纳指升236点或1.04%，报22863。虽然美股回升，但加密货币走势持续疲弱，「一哥」比特币未止泻，曾再挫3.75%至62,553美元。

Meta表示，将投放相当于6吉瓦（gigawatt）运算力嘅AMD数据中心设备，以运行其人工智能（AI）模型。AMD行政总裁苏姿丰（Lisa Su）称，每吉瓦的交易金额涉及以百亿美元计，消息刺激AMD股价收市抽高8.8%，Meta曾跌1.3%，收市倒升0.3%。按照合作协议，Meta将由今年下半年起5年内，采购AMD的晶片及电脑设备；而作为交易一部分，Meta获得AMD认股权，可分阶段买入AMD合共1.6亿股，令Meta成为主要股东，但部分行使价达600美元，远高于AMD周一收市价196.6美元。

其他重磅股方面，苹果公司股价再升2.2%；Nvidia倒升0.7%，Alphabet跌0.2%。此外，美国最大家居产品零售商家得宝（Home Depot）上季同店销售胜市场预期，股价升2%，成为道指上升功臣。华纳兄弟探索称正考虑由派拉蒙Skydance最新提出收购方案，股价升0.8%。

AI颠覆软件行业忧虑降温

市场对AI可能颠覆软件行业忧虑降温，Salesforce股价反弹4.1%，为升幅最大道指成份股，上日股价急跌13%嘅IBM回升2.7%。AI初创公司Anthropic宣布，将与AI平台供应商Intapp合作，面向专业服务公司推出AI代理（agents），并与FactSet等合作伙伴开发多款插件，将AI代理与投资银行、人力资源、会计、法律及私募股权等工具深度关联。FactSet同业汤森路透（Thomson Reuters）在美国与加拿大的股价齐涨超过11%。

在人工智能颠覆各行各业的忧虑下，高盛策略员称，投资者愈益追捧公用、基本资源及能源股，呢类「重资产」股份表现，将跑赢依靠人才或数码资本嘅「轻资产」股份。该行指出，孳息上升及地缘政治局势，将推动财政开支及对制造业支持，带动更多资金流入资本密集板块。美国10年期债息曾升1.53个基点，至4.0462厘；息口敏感嘅两年期债息涨3个基点，至3.47厘。美汇指数最多涨0.29%至97.99，欧罗则跌0.16%至1.1767美元。日本首相高市早苗据报对日本央行进一步加息表达担忧，日圆急跌1.05%，至156.28兑每美元。

恒指27200至27500阻力仍大

港股昨日反复偏软，虽然北水回归，A股上升，但港股未有跟随，反而因周一晚美股下挫而低开低走。恒生指数低开168点，一度跌601点，见26480低位，不过50日线见支持，跌幅收窄至491点收市，报26590，成交额2,509亿元，北水回归成交回升，但以㖊日跌市嚟讲，沽压唔算严重。至夜期时段美股回升，港股跟随反弹，一度重上26800水平，今早黑期接近26800水平徘徊，料今早大市将高开近200点。

目前港股仍于空间内上落，暂未见明显方向，明日期指结算前，或于几条平均线之间上落，即恒指于26400至27000水平之间穿梭。今日财政司司长将发表新一年度财政预算，加上汇控（005）将于中午公布季度业绩，料早段市场较为观望，大市或窄幅上落。而科技股持续疲弱，限制大市升幅，或要待相关股份公布业绩，如业绩及前景展望理想，或有助扭转科技股弱势，港股方有望打破目前僵局。短期大市支持仍为26000-26300，至于27200-27500料阻力仍大。

古天后