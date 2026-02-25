预算案公布前夕 恒指高开154点 阿里美团向上 智谱跌近6%｜港股开市

美国总统特朗普将于本港时间10时公布国情咨文，市场普遍预计将利用演讲机会向公众宣传美国经济的良好形势，并公布旨在降低物价成本的新措施。美股三大指数周二收市向好，其中道指收市升370点，报49174点；标指升52点或0.77%，报6890点；纳指则升236点或1.04%，报22863点。至于反映中概股表现的金龙指数，周二亦升1.37%至7581点。

Anthropic发合作讯号 软件股回稳

市场焦点中，AI初创Anthropic在最新简报会上传递「合作而不是取代」的讯号，令软件股相关回稳，其中Figma（FIG）升近11%、Roblox（RBLX）升7.5%，赛富时（CRM）亦升逾4%。此外，AMD扩大与Meta合作关系，为其AI基础设施供应图形处理器（GPU），两者股价分别升8.8%及0.3%。至于SanDisk（SNDK）遭沽空机构香椽狙击，股价跌逾4%。

预算案公布前 地产股个别发展

港股方面，本港政府将于今日（25日）公布新一份财政预算案，恒指今早开报26745点，升154点。本地地产股个别发展，其中新世界（017）升1.3%；恒地（012）跌0.1%；长实（1113）及信置（083）跌0.5%；新地（016）则跌1.6%。

科网股向好 阿里升逾1%

科网股普遍向好，阿里巴巴（9988）旗下千问宣布Qwen 3.5中型模型系列正式发布，据报新模型更强智能及更低算力，该股开市报149.8元，升1.2%；美团（3690）开市亦升1.2%；腾讯（700）升0.5%；京东（9618）升1%。至于小米（1810）公布计划未来5年重点攻坚晶片、AI及操作系统等底层核心技术，股价无起跌，报35.74元。

海致科技与智谱合作

个股消息中，海致科技（2706）与AGI龙头智谱（2513）签署不具法律约束力的战略合作框架协议，聚焦模型训练与产业场景落地，依托海致的图模融合技术（如Atlas图谱）与智谱的大模型能力互补；海致开市分别升2.4%至125元，智谱则跌5.9%至591元。

范式智能澄清指受惠AI趋势

此外，范式智能（6682）发公告表示，注意到近期股价大跌，了解市场出现相关传闻称AI大模型快速迭代，将导致软件行业现有业务模式被替代，进而引发市场对软件行业及集团前景的担忧，并澄清指AI大模型发展成加速趋势，相应对于算力及相关服务的需求也快速增长，而集团的主营业务恰恰受益于这一趋势。该股昨日跌一成，今早开市报41.5元，反弹2.8%。

北水动向方面，昨日净买入港股31.31亿元，其中南方恒生科技（3033）、美团（3690）及小米（1810）分别获净买入15.85亿、6.87亿及4.38亿元；而泡泡玛特（9992）、中海油（883）及腾讯（700）则分别遭净卖出2.05亿元、9,989万元及8,677万元。