道指高开102点 纳指及标指齐跌 AMD升逾7%

特朗普新的10%全球关税生效，市场继续关注特朗普的行动，美股三大指数涨跌不一。

道指报48906点，升102点；标指报6821点，跌15点；纳指报22569点，跌57点或0.26%。

超微升7%

美国超微（AMD）升7%；特斯拉（TSLA）升0.05%；Nvidia（NVDA）跌1.58%；苹果（APPL）升1.86%；诺和诺德（NVO）跌2.4%

科技股下跌已不是估值修正

Plaza Advisory Group指出，科技股权重高的IT类股下跌，已不仅是估值修正，而是基本面逻辑的重构，市场焦点正从AI技术开发者转向技术对全行业的颠覆效应，企业开始计算AI带来的效率提升与成本节约，非科技类股的获利改善已反映在股价上。



