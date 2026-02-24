道指高开102点 纳指及标指齐跌 AMD升逾7%
更新时间：22:37 2026-02-24 HKT
发布时间：22:37 2026-02-24 HKT
发布时间：22:37 2026-02-24 HKT
特朗普新的10%全球关税生效，市场继续关注特朗普的行动，美股三大指数涨跌不一。
道指报48906点，升102点；标指报6821点，跌15点；纳指报22569点，跌57点或0.26%。
超微升7%
美国超微（AMD）升7%；特斯拉（TSLA）升0.05%；Nvidia（NVDA）跌1.58%；苹果（APPL）升1.86%；诺和诺德（NVO）跌2.4%
科技股下跌已不是估值修正
Plaza Advisory Group指出，科技股权重高的IT类股下跌，已不仅是估值修正，而是基本面逻辑的重构，市场焦点正从AI技术开发者转向技术对全行业的颠覆效应，企业开始计算AI带来的效率提升与成本节约，非科技类股的获利改善已反映在股价上。
最Hit
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
2026-02-23 19:15 HKT
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕 用一方法即可锁定生父
2026-02-23 19:10 HKT