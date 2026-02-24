丰盛生活服务中期少赚一成 CFO：手头合约80亿元创新高 维持稳健派息

丰盛生活服务（331）去年底止中期纯利2.16亿元，按年下降10.6%。公司派中期息每股18.9仙，按年少派10.4%，维持派息比率40%。期内营业额37.77亿元，按年下跌7.7%。

项目延误拖累盈利

丰盛生活服务首席财务官兼公司秘书陈祖伟表示，盈利下滑主要受机电工程板块拖累，相关收入减少3.9亿元，主因项目延误及大型项目落成，不过该公司透过成本优化及业务结构调整，整体毛利率由12.8%升至13.7%，盈利质素提升。

未完成合约两三年内入帐

他指出，该公司订单储备充足，截至2025年底未完成合约达80亿元，创历史新高；半年内中标金额42亿元，整体未完成合约总额达152亿元，较去年6月底的146亿元有所增长，相关收益预计未来2至3年逐步入帐。他称，机电板块中期中标22亿元，远高于前一年同期12亿元。

公司拥净现金 有财力收购与派息

对于未来派息水平，陈祖伟强调，公司财务状况一向稳健，净负债率维持零水平，属净现金状态，拥有充足财力支持收购与业务拓展，所以会继续平衡股东回报与长远发展，维持稳健派息。

已从机电商转型至物管公司

陈祖伟表示，业务转型成效显现，该公司已由单一机电企业，发展为一站式综合生活服务集团，物管及综合生活服务占经营收入近73%，机电板块占比降至约27%，有效降低经济周期波动风险。他称，该公司新增物业资产管理业务，由传统物管延伸至租赁、买卖及资产管理一站式服务。

视北都为重点增长引擎

陈祖伟又提到，北部都会区将成为重点增长引擎，透露已积极布局古洞、元朗、粉岭等区域，参与公屋及房协项目；交通基建方面，已中标屯门南延线，并将争取即将招标的北环线合约，同时聚焦旺角东、油麻地南、马头围、西环村等市区重建项目，透过优化投标策略扩大份额。

盛事活动带动收入

另外，陈祖伟表示，受本地活动经济带动，保安及活动服务收入与毛利率同步改善，期内该公司承办64个大型活动，覆盖会展中心、亚洲博览馆及启德体育园，相关场馆活动预订已排至2028年，该公司具备单日服务10万名观众的承办实力。