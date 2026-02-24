Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI末日报告引发华尔街恐慌 忧企业大规模裁减白领 「人类智能溢价正瓦解」

研究机构Citrini Research一份7,000字的「末日报告」在华尔街疯传，触发市场对人工智能（AI）颠覆白领知识型工作的深度恐慌，加上AI初创公司Anthropic宣布旗下AI程式工具Claude Code可帮助实现COBOL程式语言的现代化改造，引发美股再度爆发「AI恐慌交易」，其中国际商业机器（IBM）股价周一急跌逾13%。

据《华尔街日报》指出，这份被形容为「思想实验」的报告，设想2028年6月的情景，描绘AI技术快速进步将引发「全球智能危机」（global intelligence crisis），导致企业大规模削减白领职位，最终引发金融传染效应。报告指出，「在整个现代经济史中，人类智能一直是稀缺资源。我们现在正经历这种溢价的瓦解」。

AI代理势大减外卖配送成本

报告又形容，外卖平台DoorDash（DASH）是靠人际摩擦变现模式的典型代表，但未来在AI代理的帮助下，将大幅降低配送成本，并导致其股价周一急泻6.6%。DoorDash联合创办人Andy Fang在社交媒体回应称，代理式商务兴起，将要求公司同时适应AI代理与实体商户的需求，「我们脚下的土地正在移动，整个行业都需要适应」。

GammaRoad Capital Partners投资总监Jordan Rizzuto亦指出，「AI颠覆的定价正较大多数人预期更早发生，这就是加速发展技术的本质。」他警告，资金转投能源及消费必需品等防御性板块，反映华尔街对未来走势持审慎态度。

风险在于颠覆速度而非其存在

另一方面，投资者对AI可能颠覆传统软件行业的极度担忧，亦令软件公司最大债主之一的私募信贷巨头Blue Owl Capital（OWL）深受其害，其投资组合中软件行业占比高达20%至25%；一旦有关软件公司估值缩水，作为抵押品的资产价值也将随之崩塌。该股上周跌逾一成后，周一亦跌逾3%。

瑞银分析师向客户表示，「从信贷角度来看，关键风险在于颠覆的速度而非其存在。」但若冲击在12个月内迅速发生，则可能超出合约保护效力，出现多年调整的可能性亦更大。

不过，尽管市场波动加剧，Edward Jones策略师Angelo Kourkafas建议，投资者「不要对头条新闻反应过度」。

