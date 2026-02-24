Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打去年税前多赚16% 增派末期息至49美仙 拟回购15亿美元股份

更新时间：14:12 2026-02-24 HKT
发布时间：14:12 2026-02-24 HKT

渣打集团（2888）公布去年全年及第四季业绩，其中去年列帐基准除税前溢利录69.63亿（美元，下同），按年升16%逊预期；列帐基准纯利50.85亿元，按年升26%，每股列帐基准盈利195.4仙。若单计第四季，除税前列账基准溢利8.14亿美元，按年升2%，同样逊预期。集团拟派末期息49美仙按年增1.3倍；全年共派息61美仙，按年增65%。此外，集团宣布全新的15亿美元股份回购。

业绩公布后，渣打股价先跌后升，虽然一度倒跌逾2%，低见187元，但其后逐步回升，暂报197.3元，升2.8%。

期内，渣打经营收入增6%至208.94亿元，倘剔除重大项目则增加8%，主要受惠于财富方案及环球市场业务表现创新高，加上环球银行业务录得强劲的双位数增长。经营支出增加4%至123亿元，则很大程度由持续投资于业务增长措施，以及与绩效相关的薪酬增加所带动。

净利息收入上升1%

净利息收入上升1%至112亿元，虽然继续稳健管理转付率，惟交易量上升及资产负债表组合优化的部分得益被减息导致边际利润受压造成的影响所抵销。非净利息收入则上升13%至97亿元，倘剔除重大项目则增加17%，因受惠于新客户开户动力持续发挥及新增资金净流入增加，财富方案业务表现创新高，加上放贷及分销量增加令环球银行业务表现亮丽，以及环球市场业务因客户经常性收入录得强劲增长所致。

信贷减值支出为6.76亿元，贷款损失率为19个基点，与去年持平。财富管理及零售银行业务减值减少2,800万元至5.95亿元，反映贷款组合优化措施的成效。创投业务录得支出5,900万元，按年减少1,400万元，乃因Mox的拖欠率已有所改善。企业及投资银行业务的减值支出净额增加1.24亿元至400万元，则是由于再无录得上年度的拨回。

2026年指引方面，按固定汇率基准计算，列账基准经营收入按年增幅将接近5至7%范围的较低水平，其中预期净利息收入将大致按年持平；同时，列账基准成本将大致持平，包括「提效增益」计划最后一年的支出。此外，法定有形股东权益回报（RoTE）预计将高于12%。

