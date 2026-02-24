恒指急回吐491点 腾讯泻3% 美团挫4% 智谱反弹12% 专家看26500支持｜港股收市

美伊局势加剧，美国总统特朗普关税政策充满不确定性，加上有「黑天鹅之父」之称的MarkSpitznagel警告，AI冲击下，软件行业恐现破产潮。软件业恐慌再现，美股隔晚急跌，即使A股假期复市后高开高走，亦未能为港股带来支持，恒指受科技股走弱拖累，全日收报26590点，跌491点或1.8%，时隔一日即失守27000关兼回吐周一大半升幅。北水回归，大市成交增至2509亿元；北水继续净流入31.31亿元，连续第5日净流入。

恒指低开168点，随著科技股跌幅扩大，恒指中午最多跌601点，见26480点，尾市稍为收复失地，重返26500关收市，全日收报26590点，跌491点。国指收报9007点，跌189点。科指收报5270点，跌114点或2.1%。

黑天鹅之父唱淡软件股 科网港股挨沽

科技股跟随外围回调，AI概念股成拖累大市元凶。美团（3690）下滑4.2%，收报81.4元；腾讯（700）跌3.3%，收报520元；阿里巴巴（9988）挫2.8%，收报148元；京东（9618）向下1.1%，收报106.3元。小米（1810）公布计划未来5年重点攻坚晶片、人工智能（AI）、操作系统等底层核心技术，惟小米股价仍跌2.2%，收报35.74元。商汤（020）大跌5.8%，收报2.61元；快手（1024）亦急跌2.8%，收报66.65元。

MINIMAX及壁仞弹5%

不过，「大模型双雄」智谱（2513）和MINIMAX（100）则见逆市反弹，智谱走高12.1%，收报628元；MINIMAX扬4.7%，收报880元。半新股晶片股壁仞（6082）亦逆市受捧，升4.7%，收报40.84元。

药股乏力 翰森制药插6%

医药股跌幅靠前，翰森制药（3692）大跌6.4%，收报34.62元；中国生物制药（1177）泻6.6%，收报6.39元；石药（1093）下滑5.2%，收报10.06元；信达生物（1801）挫3.8%，收报88.55元。

内媒报道，中国机械人租赁价格大幅回落，最低日租金跌破百元。机械人股续弱，卧安机器人（6600）大跌11.6%，收报143元；越疆（2432）泻10.9%，收报41.9元；优必选（9880）跌8.7%，收报128.4元；极智嘉（2590）走低3.8%，收报26.06元。

个股方面，巴拿马总统下令临时接管长和（001）旗下子公司营运的两座港口，长和斥行动不合法，长和股价挫2.6%，收报62.55元。渣打集团（2888）去年列帐基准除税前溢利录69.63亿美元，按年升16%，兼公布回购计划，该股价逆市升3.1%，收报197.9元。

新世界（017）旗下K11MUSEA公布，今年农历新年黄金周期间访港旅客趋增，人流按年升10%，创下开业以来农历新年假期新高，旅客消费亦按年增60%。惟新世界股价仍跌2.9%，收报10.56元。传中国中免（1880）失去上海机场部分经营权，免急挫10.5%，收报82.2元。

聂振邦：关税消息持续困扰港股

高歌证券金融首席分析师聂振邦预计，本周市场继续关注关税相关消息，港股将维持波动状况，恒指曾稍穿26500后出现反弹，因此先留意26500点是否有支持，若跌穿可能要下探26200点才有支持。

他指出，港股近两日大起大落，主要是美国对等关税消息的变化，市场一度预期美国可能退税，但随后特朗普政府启用新法案，不仅维持10%的关税，更提高到15%，消息面突然从利好转为利淡，导致港股跟随美股出现波动。

—————

恒指今早低开168点后，表现持续弱势，最多曾跌558点，低见26523点，截至中午报26560点，跌521点或1.93%，延续近期「日升日跌」走势，并在北水回归下，半日成交1,386亿元。科指表现更差，半日跌127点或2.36%，报5258点。

翰森制药及中生制药跌逾6%

重磅蓝筹股中，腾讯（700）及阿里（9988）半日跌3.4%及3%，美团（3690）更跌4.8%，连同明日放榜的汇控（005）亦跌1.5%，4股已合共拖累恒指跌近200点。

单计股价变幅，药业蓝筹股跌幅居前，其中翰森制药（3692）跌6.5%、中生制药（1177）跌6.1%、信达生物（1801）及石药（1093）亦分别跌5.7%及5.6%。

内险股上季盈利表现或受压

此外，内险股亦见弱势，国寿（2628）跌逾6%，平保（2318）亦跌逾4%。内地券商申万宏源表示，去年第四季资本市场阶段性波动，叠加去年下半年部分险企大幅提升二级市场权益配置比例，第四季上市险企利润表现或阶段性承压。该行预计，去年A股上市险企归母净利润按年增长22.7%至4,264亿元人民币，增速较去年前三季环比下降10.9百分点。

不过，两大AI大模型股反弹，其中智谱（2513）半日股价反弹两成，MINIMAX（100）亦升近8%。

—————

美伊局势持续紧张、特朗普关税政策不确定性增加，加上由AI恐慌继续冲击软件股，令市场避险情绪升温，美股三大指数周一全线向下，道指收市跌821点或1.66%，报48804点；标指跌71点或1.04%，报6837点；纳指则跌258点或1.13%，报22627点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌0.95%至7478点。

IBM爆AI恐慌 股价大跌13%

另一方面，金价周一升逾2%后，今早稍见回吐，暂跌约0.5%至5,201美元水平；银价同样冲高回落，周一跌逾4%，并一度高见89美元，今早跌约1%至87.2美元水平。焦点股中，国际商业机器（IBM）股价急跌逾13%，成为受AI技术冲击的最新受害者之一，主因Anthropic宣布旗下AI程式工具Claude Code可帮助实现COBOL程式语言的现代化改造。

北水长假期后回归 恒指低开168点

港股方面，今日北水在长假期后回归，但恒指今早低开168点，报26913点。科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.5%；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）跌1%；京东（9618）跌0.6%；百度（9888）跌1.6%；小米（1810）亦跌1.3%。至于昨日急跌的两只AI大模型明星股，智谱（2513）反弹2.8%；MINIMAX（100）则升2.3%。

另一方面，黄金相关股继昨日急升后，今早续逆市受捧，山东黄金（1787）升1.2%；招金（1818）升0.9%；紫金矿业（2899）升0.8%；同系的紫金国际（2259）亦升0.5%。

五一视界完成与摩尔线程系统适配

个股消息中，五一视界（6651）公布三大业务之一「51Sim」的下一代智能驾驶与机械人仿值平台SimOne4.0，近日完成在国产GPU公司摩尔线程MTT S5000 GPU上的系统性适配与深度优化，为智能驾驶行业生态提供完整的国产化解决方案。该股开市报62.4元，升2.3%。

合景泰富境外债重组达原则性协议

此外，合景泰富（1813）与票据持有人小组就一项全面的境外债务重组方案之主要条款达成原则性协议，涉及39.5亿美元优先票据、3.8亿美元银团贷款，以及公司所借或担保的3.34亿美元若干其他贷款融资，惟须待与票据持有人小组进一步磋商并协定最终条款及文件。该票据持有人小组的成员共同持有或控制适用范围内债务超过25.8%的未偿还本金总额。

作为重组一部份，合景泰富将需进行供股，但是目前未见确定最终供股比例及银码。另集团主席及或其家庭成员将提供最高1,000万美元的新资金注资，以支持重组，可能采用股权或次级债务形式提供，但有待与票据持有人小组进一步协商。该股开市报0.189元，无起跌。