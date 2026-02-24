北水长假期后回归 恒指低开168点 科网股向下 智谱逆市反弹｜港股开市

美伊局势持续紧张、特朗普关税政策不确定性增加，加上由AI恐慌继续冲击软件股，令市场避险情绪升温，美股三大指数周一全线向下，道指收市跌821点或1.66%，报48804点；标指跌71点或1.04%，报6837点；纳指则跌258点或1.13%，报22627点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌0.95%至7478点。

IBM爆AI恐慌 股价大跌13%

另一方面，金价周一升逾2%后，今早稍见回吐，暂跌约0.5%至5,201美元水平；银价同样冲高回落，周一跌逾4%，并一度高见89美元，今早跌约1%至87.2美元水平。焦点股中，国际商业机器（IBM）股价急跌逾13%，成为受AI技术冲击的最新受害者之一，主因Anthropic宣布旗下AI程式工具Claude Code可帮助实现COBOL程式语言的现代化改造。

北水长假期后回归 恒指低开168点

港股方面，今日北水在长假期后回归，但恒指今早低开168点，报26913点。科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.5%；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）跌1%；京东（9618）跌0.6%；百度（9888）跌1.6%；小米（1810）亦跌1.3%。至于昨日急跌的两只AI大模型明星股，智谱（2513）反弹2.8%；MINIMAX（100）则升2.3%。

另一方面，黄金相关股继昨日急升后，今早续逆市受捧，山东黄金（1787）升1.2%；招金（1818）升0.9%；紫金矿业（2899）升0.8%；同系的紫金国际（2259）亦升0.5%。

五一视界完成与摩尔线程系统适配

个股消息中，五一视界（6651）公布三大业务之一「51Sim」的下一代智能驾驶与机械人仿值平台SimOne4.0，近日完成在国产GPU公司摩尔线程MTT S5000 GPU上的系统性适配与深度优化，为智能驾驶行业生态提供完整的国产化解决方案。该股开市报62.4元，升2.3%。

合景泰富境外债重组达原则性协议

此外，合景泰富（1813）与票据持有人小组就一项全面的境外债务重组方案之主要条款达成原则性协议，涉及39.5亿美元优先票据、3.8亿美元银团贷款，以及公司所借或担保的3.34亿美元若干其他贷款融资，惟须待与票据持有人小组进一步磋商并协定最终条款及文件。该票据持有人小组的成员共同持有或控制适用范围内债务超过25.8%的未偿还本金总额。

作为重组一部份，合景泰富将需进行供股，但是目前未见确定最终供股比例及银码。另集团主席及或其家庭成员将提供最高1,000万美元的新资金注资，以支持重组，可能采用股权或次级债务形式提供，但有待与票据持有人小组进一步协商。该股开市报0.189元，无起跌。