股票分析师协会倡预算案改善交易成本 倡C组券商免印花税

政府将于周三（25日）发表新一份财政预算案，香港股票分析师协会就6方面提出意见，其中在增强资本市场竞争力与流动性方面，建议研究更具竞争力的交易成本结构，例如可考虑对由C组券商（市场成交额占比约3.55%）经手的交易，实施印花税定向豁免试点计划，精准扶持中小型券商，且因其市场份额有限，对政府整体印花税收入影响极微。

为吸引优质海外上市企业来港作第二或双重上市，协会建议应该提供更清晰的税务指引，例如可为符合香港经济实质要求设立明确的「安全港」规则（如在港营运开支达到指定水平即视为符合要求），以降低企业的税务不确定性，从而增加市场深度与多样性。此外，亦可探讨对双重上市股票的交易印花税实施定向优惠税率，直接刺激该类股票的交易活跃度。

提高中长期债券发行比例

深化债券市场发展与创新方面，在透过发债支持北部都会区等基建项目的基础上，协会建议推动市场向更深层次发展，例如在增发政府债券的同时，应大幅提高中长期债券的发行比例，以匹配基建项目的长周期需求，并为保险、养老基金等长期投资者提供优质资产，完善港元及人民币收益率曲线。

协会还建议将代币化债券的发行从试点转为常态化机制，并研究将已发行的传统债券代币化，以及尽快明确数码债券在发行、交易和托管方面的法律与监管框架，以巩固香港在金融科技应用领域的领先地位。

推动港股通人币柜台落地

拓展离岸人民币业务生态方面，建议全力推动港股通人民币柜台的落地，同步落实以人民币缴纳相关股票印花税的配套安排。同时，鼓励利用金管局新推出的人民币贸易融资流动资金安排，促进贸易环节更多使用人民币，以大幅提升离岸人民币股票市场的流动性和吸引力。

尽快出台基金等税务优惠

巩固资产及财富管理中心地位方面，建议尽快出台并落实优化基金、单一家族办公室和附带权益的税务优惠方案，包括拓宽「基金」定义、增加合资格交易种类等；另可进一步优化「资本投资者入境计划」的投资组合范围与灵活性，并将其与香港的金融市场产品（如债券、房地产投资信托基金）发展更紧密结合。

鼓励探索区块链技术应用

拥抱金融科技与虚拟资产方面，一方面可尽快完成虚拟资产场外交易服务及托管服务的发牌制度咨询与立法，并审慎推进稳定币发行人监管制度的落地，为合规企业提供明确指引；一方面则鼓励探索将区块链等技术应用于传统金融资产的代币化发行、交易和托管。

推动REITs纳入互联互通

至于强化跨境联通与区域合作关重要，协会建议积极推动将房地产投资信托基金（REITs）纳入互联互通标的，并研究扩展「跨境理财通」的可投资产品范围；同时积极落实港交所（388）在东盟和中东的推广合作，支持在香港设立更多海外经贸办事处，以及发展供应链金融，支持企业利用香港平台进行跨境财资管理。