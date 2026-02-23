睿盛银行指对等关税违宪令局面更动荡 料美元长期贬值 中港股市盈利能见度改善

美国最高法院裁定特朗普政府的对等关税违宪，睿盛银行（VP Bank） 首席投资官兼国际业务主管Felix Brill表示，美国总统特朗普的政策让局面更为动荡，「不知道明天会发生甚么。」该行又看淡美元走势，指短期内可能会有反弹，但长期来看会继续走弱，亦预期很可能在未来几年进一步走弱。

中国有减息空间

睿盛银行新加坡分行联席主管兼亚洲首席投资官Thomas Rupf表示，中港股市盈利能见度逐步改善，人工智能（AI）及相关投资成为亚洲经济增长重要动力。他续指，新兴市场GDP增速约4%，显著高于发达市场的2%，且通胀水平得到有效控制，中国仍有减息空间。

中国科技股成美股替代选择

Thomas Rupf指出，中国AI产业在过去2年实现快速追赶，本土AI模型性能与美国的差距持续收窄，且在能源成本上具备核心竞争优势。他认为，中国科技股作为美国科技股的替代选择颇具吸引力，应避免政策依赖度高、杠杆过大的板块。他又指，今年中国获利增长预测更强，而市盈率长期以来一直低于美国的25倍，表明进一步配置的空间很大。

投资组合不应放弃AI敞口

谈及AI板块泡沫争论，Felix Brill指出，一年前已有人认为估值太贵，但去年AI板块表现得非常好，目前难以准确知道现时处于泡沫的哪个阶段，但指出在投资组合中应有AI敞口，并要管理好相关风险。

避险资金涌入金价非最佳选择

黄金方面，Felix Brill表示，过去12个月黄金价格涨幅超过70%，成为资金避险重要选择，但单一资产配置并非最佳选择。他又指，应聚焦长期投资主题，早前其将医疗健康板块列为重点关注方向，该板块融合传统领域与AI技术创新，AI的应用大幅提升了医疗研发效率，具备长期投资价值。