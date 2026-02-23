Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

睿盛银行指对等关税违宪令局面更动荡 料美元长期贬值 中港股市盈利能见度改善

股市
更新时间：16:25 2026-02-23 HKT
发布时间：16:25 2026-02-23 HKT

美国最高法院裁定特朗普政府的对等关税违宪，睿盛银行（VP Bank） 首席投资官兼国际业务主管Felix Brill表示，美国总统特朗普的政策让局面更为动荡，「不知道明天会发生甚么。」该行又看淡美元走势，指短期内可能会有反弹，但长期来看会继续走弱，亦预期很可能在未来几年进一步走弱。 

中国有减息空间

睿盛银行新加坡分行联席主管兼亚洲首席投资官Thomas Rupf表示，中港股市盈利能见度逐步改善，人工智能（AI）及相关投资成为亚洲经济增长重要动力。他续指，新兴市场GDP增速约4%，显著高于发达市场的2%，且通胀水平得到有效控制，中国仍有减息空间。

中国科技股成美股替代选择

Thomas Rupf指出，中国AI产业在过去2年实现快速追赶，本土AI模型性能与美国的差距持续收窄，且在能源成本上具备核心竞争优势。他认为，中国科技股作为美国科技股的替代选择颇具吸引力，应避免政策依赖度高、杠杆过大的板块。他又指，今年中国获利增长预测更强，而市盈率长期以来一直低于美国的25倍，表明进一步配置的空间很大。

投资组合不应放弃AI敞口

谈及AI板块泡沫争论，Felix Brill指出，一年前已有人认为估值太贵，但去年AI板块表现得非常好，目前难以准确知道现时处于泡沫的哪个阶段，但指出在投资组合中应有AI敞口，并要管理好相关风险。

避险资金涌入金价非最佳选择

黄金方面，Felix Brill表示，过去12个月黄金价格涨幅超过70%，成为资金避险重要选择，但单一资产配置并非最佳选择。他又指，应聚焦长期投资主题，早前其将医疗健康板块列为重点关注方向，该板块融合传统领域与AI技术创新，AI的应用大幅提升了医疗研发效率，具备长期投资价值。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
9小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
2026-02-22 17:10 HKT
江华麦洁文准新抱曝光 32岁护士大仔宣布结婚 一场地求婚劲浪漫
江华麦洁文准新抱曝光 32岁护士大仔宣布结婚 一场地求婚劲浪漫
影视圈
6小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
2小时前
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
即时国际
1小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
01:37
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
7小时前