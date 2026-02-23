汇控周三放榜料少赚一成 续有望增派息 市场关注私有化恒生后协同效应

汇丰控股（005）将于本周三派发全年成绩表。据汇控综合多间券商平均预测，去年其列账基准除税前利润按年下跌10.7%，至288.61亿美元（约2251.16亿港元），全年派息72美仙，换言之第4次派息料达42美仙，按年增16.7%，若撇除前年所派的特别股息，全年派息增9%。市场关注汇控管理层的前瞻性指引，包括银行业务净利息收入的韧性、私有化恒生后的协同效应、商业房地产信贷质素等。

按全年预测推算，券商平均料汇控第4季税前利润57.56亿美元，按年急升1.5倍；纯利更飙19.1倍，至39.54亿美元。季内，收入升33.6%，至154.48亿美元，预期信贷损失减少25.1%，至10.20亿美元。券商预测去年汇控收入按年升2.3%，至673.58亿美元，银行业务净利息收入微跌至434.19亿美元；预期信贷损失扩大16.3%，至39.69亿美元；支出增加10.2%，至364.19亿美元；全年纯利按年跌11.3%，至203.37亿美元。

汇控去年首3季业绩报告确认与联营公司交行相关摊薄和减值亏损21亿美元及法律准备14亿美元、简化组织架构相关的重组架构及其他相关成本8亿美元。

投资者焦点放在中期展望

香港股票分析师协会理事温杰相信市场更着眼于汇控第4次派息，若派息比率维持在50%，约为42美仙。料市场关注管理层的前瞻性指引，包括会否调高有形股东回报率，以及私有化恒生的协同效应。高盛亦指投资者焦点将放在汇控的中期展望，包括银行业务净利息收入的韧性，以及费用和其他收入的增长，料汇控续停回购。摩通则预计汇控自2027年起每年回购80亿美元。

私有化恒生后，汇控强调目前并无裁员计划，不过摩通认为长期仍存在成本优化机会，惟短期内难以实现显著成本节省。巴克莱料私有化恒生可提升汇控每股盈利4%至7%。高盛料香港商业房地产最新情况续为讨论的话题，但指汇控的资产质素相对稳定。温杰则认为最差情况已过。

最近3个月汇控股价累升28%，高见141.5元。温杰料再升空间有限。华盛证券分析师聂振邦认为倘管理层释出令人有憧憬的前景指引，股价或挑战150元。摩通则将汇控目标价上调近20%，至165元。