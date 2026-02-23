特朗普关税触礁 恒指高开385点 阿里升逾2% 智谱及MINIMAX回吐逾一成｜港股开市

美国最高法院早前裁定美国总统特朗普的关税政策不合法后，特朗普于周末再度「反击」，表示将早前宣布的10%全球关税上调至15%。有分析认为，关税相关消息为港股带来正面信号，恒指有望上试27300点；亦有指相关影响偏短暂，后市走势仍需等待明天（周二）内地春节假后复市、北水回归带动，但由于A股缺乏强劲上涨动力，料沪指短期在4000至4200点上落。

避险情绪推动金价及银价向上

美伊局势持续紧张，加上贸易紧张局势再起，避险情绪推动金价及银价向上，现货金价今早曾升逾1%至5,171美元，现货银价则曾升逾3%至87.29美元水平。港股方面，恒指今早高开385点，报26798点。

科网股开市表现向好，阿里巴巴（9988）旗下阿里云Coding Plan订阅服务新增支援千问最新一代模型Qwen3.5-Plus、Qwen3-Coder-Next、GLM-4.7、Kimi-K2.5共4款顶尖程式设计模型；该股开市报150.1元，升逾2%。腾讯（700）升1.3%；美团（3690）升3%；京东（9618）升逾2%；百度（9888）升0.9%；小米（1810）亦升1.4%。

智谱发GLM Coding Plan致歉信

个股消息中，智谱（2513）上周六（21日）发表GLM Coding Plan致歉信，称改版犯了三个错，分别为规则透明度不够、GLM-5灰阶节奏太慢，以及老用户升级机制设计粗糙。公司又指，GLM-5发布后流量超出预期，不得按照Max、Pro、Lite的顺序逐步开放，针对受影响的Lite和Pro用户，将支援自主申请退款。该股开市报625元，跌逾13%。同业MINIMAX（100）亦跌一成，报873元。

泡泡玛特推新IP「放学后的Merodi」

此外，泡泡玛特（9992）将推出新IP「放学后的Merodi」，据报该系列单一盲盒售价为69元人民币，整盒售价为828元人民币，线上发售时间为2月26日22:00，离线发售时间则为2月27日。该股开市报247元，升1%。

花样年境外债重组获债权人支持

内房花样年（1777）公布，境外债务重组计划会议已获法定所需的大多数计划债权人支持，批准香港计划及开曼计划，共1,397名债权人（持60.77亿美元债权）投票赞成各计划，占投票总额99.67%。该股开市报0.083元，无起跌。

黄德几：恒指首要支持位26300

盈立证券研究部执行董事黄德几认为，特朗普政府早已预期法院会驳回原有关税措施，并提前准备替代方案，此次政策调整属市场预期内，因此事件对港股的正面推动作用有限，短期影响偏短暂，后市走势更需看春节后A股复市的带动效果，当前恒指首要关键支持位为26300点。

伍礼贤：港股仍处于调整浪中

光大证券国际证券策略师伍礼贤认为，特朗普此次实施的15%全球关税，仅为市场带来短期情绪提振作用，并无太多实质利好支撑，而港股仍处于调整浪中，单靠该消息不足以扭转整体走势。他又指，当前A股亦缺乏强劲上涨动力，预计上证指数短期将在4000至4200点区间运行，更明显的上涨趋势或需等待3月两会前的消息催化。

曾永坚：A股复市后红盘机会大

股票分析师协会副主席曾永坚对后市较为乐观。他认为，特朗普对美国最高法院的裁决「未服输」，但相比其此前主张的关税水平，实际执行的税率已有所降低，对全球受贸易关税影响的国家而言均属利好，料A股复市后开出红盘的机会颇大，并进一步为港股带来资金面的推动，恒指短期有望上试27300点。

对于港股近期颓势，黄德几补充，市场对人工智能发展的忧虑正从软件、平台经济行业蔓延至硬件板块，成为近期港股走弱的重要原因。他指出，GPU等硬件企业的盈利基础仍相对稳定，大模型平台的发展离不开相关硬件产品支撑，而腾讯（700）、阿里巴巴（9988）等股价处于相对低位，已具备长线布局的价值，可考虑逐步收集。

展望本周，新世界（017）、汇控（005）及渣打（2888）等多间大型上市公司将放榜；另港府新一份《财政预算案》将于周三公布；而美国PPI数据将在周五晚发布，为通胀形势提供更多指引。