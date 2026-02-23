恒指大升668点 重上两万七 ATM成升市功臣 智谱急跌23% 专家提防北水食胡｜港股收市

美国总统特朗普对等关税被裁定违宪，加上科技股重返升势，港股无惧美国新关税冲击，于A股复市前夕高开高走，恒指重返27000关收市，收报27081点，升668点，创逾一周高位。缺乏北水之下，大市成交1729亿元。

恒指高开385点，随后在科技股升幅扩大的拉动下，一举升穿27000关，最高见27156点，升743点，其后稍为回顺，最终全日收报27081点，升668点或2.5%。国指重返9000关，收报9197点，升237点或2.7%。科指跑赢大市，收报5385点，升173点或3.3%。

ATMXJ贡献逾200点升幅

重磅科网股拉高大市，阿里巴巴（9988）旗下阿里云新增支持Qwen3.5-Plus等4款编程模型，并推低价订阅，阿里巴巴急升3.5%，收报152.2元。内地春节出游数据亮丽，美团（3690）弹高5.3%，收报85元。京东（9618）升3.6%，收报107.5元；小米（1810）涨3.4%，收报36.56元；腾讯（700）扬3.1%，收报538元。上述五股合计贡献大市逾200点。

申洲升5% 创科涨4%

市场憧憬美国关税下调及美国退税利好多个行业，出口股表现突出。申洲国际（2313）扬4.9%，收报66.1元；创科实业（669）弹高3.5%，收报123.9元；敏华（1999）走高2.7%，收报4.91元；裕元集团（551）升1%，收报19元。

「大模型双雄」智谱（2513）和Minimax（100）大幅回调，智谱（2513）上周六（21日）发表致歉信，称改版犯了三个错，分别为规则透明度不够、GLM-5灰度节奏太慢，以及旧用户升级机制设计粗糙。智谱逆市泻22.8%，收报560元；MINIMAX（100）亦大跌13.4%，收报840.5元。

金价再起 紫金升5%

外电消息指，美国可能在2月23日或2月24日对伊朗发动军事打击。市场避险情绪升温，国际金价和银价再飙升，黄金股和白银股纷纷走高。紫金矿业（2899）升5.3%，收报44.92元；同系的紫金国际（2259）走高6.8%，收报228.8元。中国黄金国际（2099）涨6.1%，收报202.2元；中国白银（815）大升6.6%，收报0.65元。

比特币等遭抛售，一度失守6.5万美元关口。虚币概念股逆市受压，博雅互动（434）挫1.8%，收报2.75元；Hashkey（3887）跌0.7%，收报6.79元；欧科云链（1499）下滑0.6%，收报0.176元。

摩根大通上调本港楼价预测，由原本升5%至7%，上调至10%至15%，并预期明年再升约5%。本地地产股造好。新地（016）扬3.2%，收报140元；恒地（012）升2.7%，收报34.6元；港铁（066）涨1.3%，收报36.88元；新世界（017）走高1%，收报10.87元。

壁仞科技涨一成

个股方面，内媒报道，壁仞科技（6082）旗下晶片已完成对多款头部国产AI大模型的适配，大升9.6%，收报39元。英诺赛科（2577）旗下氮化镓功率晶片已完成谷歌AI硬件平台的重要设计导入，该股飙升10%，收报67.8元。

建滔集团（148）发盈喜，预期去年纯利按年升超过1.6倍，该股涨5.2%，收报36.82元。升能集团（2459）上周五完成配股集资1890万元，以发展石墨电极业务，股价扬26.7%，收报0.128元。

李泽铭：A股料红盘高收 利好港股

红蚁资本投资总监李泽铭表示，特朗普早前关税政策被最高法院否定，即使已马上签订新的关税，但是关税率整体下降，其中中国的关税受惠较大，加上港股近期累计一定的跌幅，出现技术性反弹，市场亦憧憬北水复市后，将为港股带来支持。他续指，预期A股复市后大机会走强，届时对港股也会有帮助，但是港股升势过急，不排除有部分北水假期后可能会获利了结，料恒指短期内上试27400点暂有阻力。

————

恒指今早高开385点后，升势持续强劲，最多曾升743点，高见27156点，但临近11点左右开始回落，截至中午报27017点，升604点或2.29%，险守两万七关口，在北水缺席下，半日成交达1,064亿元。科指方面，中午报5384点，升173点或3.32%。

重磅蓝筹股之中，「ATM」成三大升市功臣，其中阿里巴巴（9988）及腾讯（700）双双升逾3%，美团（3690）更劲升近7%，3只股份已带动恒指上升X点。有分析认为，科技股经过一轮回调后，估值压力下降，加上AI应用加快，股价有望反弹回升。

黄金相关股向上 紫金升半成

不过，早前热炒的一些AI大模型相关股则出现明显回吐，其中智谱（2513）半日急跌逾23%；MINIMAX（100）亦跌逾一成；另一半新股海致（2706）亦大跌18%。

其他蓝筹方面，除了美团外，紫金（2899）及中芯（981）亦分别升5.3%及4.5%，为表现最佳蓝筹之一。消息面上，金价重越5,100美元关口之上，刺激多只黄金相关股向上，其中赤峰黄金（6693）升逾8%、紫金黄金国际（2259）升近7%；中国白银集团（815）升6.5%；招金（1818）则升5.8%。

————

美国最高法院早前裁定美国总统特朗普的关税政策不合法后，特朗普于周末再度「反击」，表示将早前宣布的10%全球关税上调至15%。有分析认为，关税相关消息为港股带来正面信号，恒指有望上试27300点；亦有指相关影响偏短暂，后市走势仍需等待明天（周二）内地春节假后复市、北水回归带动，但由于A股缺乏强劲上涨动力，料沪指短期在4000至4200点上落。

避险情绪推动金价及银价向上

美伊局势持续紧张，加上贸易紧张局势再起，避险情绪推动金价及银价向上，现货金价今早曾升逾1%至5,171美元，现货银价则曾升逾3%至87.29美元水平。港股方面，恒指今早高开385点，报26798点。

科网股开市表现向好，阿里巴巴（9988）旗下阿里云Coding Plan订阅服务新增支援千问最新一代模型Qwen3.5-Plus、Qwen3-Coder-Next、GLM-4.7、Kimi-K2.5共4款顶尖程式设计模型；该股开市报150.1元，升逾2%。腾讯（700）升1.3%；美团（3690）升3%；京东（9618）升逾2%；百度（9888）升0.9%；小米（1810）亦升1.4%。

智谱发GLM Coding Plan致歉信

个股消息中，智谱（2513）上周六（21日）发表GLM Coding Plan致歉信，称改版犯了三个错，分别为规则透明度不够、GLM-5灰阶节奏太慢，以及老用户升级机制设计粗糙。公司又指，GLM-5发布后流量超出预期，不得按照Max、Pro、Lite的顺序逐步开放，针对受影响的Lite和Pro用户，将支援自主申请退款。该股开市报625元，跌逾13%。同业MINIMAX（100）亦跌一成，报873元。

泡泡玛特推新IP「放学后的Merodi」

此外，泡泡玛特（9992）将推出新IP「放学后的Merodi」，据报该系列单一盲盒售价为69元人民币，整盒售价为828元人民币，线上发售时间为2月26日22:00，离线发售时间则为2月27日。该股开市报247元，升1%。

花样年境外债重组获债权人支持

内房花样年（1777）公布，境外债务重组计划会议已获法定所需的大多数计划债权人支持，批准香港计划及开曼计划，共1,397名债权人（持60.77亿美元债权）投票赞成各计划，占投票总额99.67%。该股开市报0.083元，无起跌。

黄德几：恒指首要支持位26300

盈立证券研究部执行董事黄德几认为，特朗普政府早已预期法院会驳回原有关税措施，并提前准备替代方案，此次政策调整属市场预期内，因此事件对港股的正面推动作用有限，短期影响偏短暂，后市走势更需看春节后A股复市的带动效果，当前恒指首要关键支持位为26300点。

伍礼贤：港股仍处于调整浪中

光大证券国际证券策略师伍礼贤认为，特朗普此次实施的15%全球关税，仅为市场带来短期情绪提振作用，并无太多实质利好支撑，而港股仍处于调整浪中，单靠该消息不足以扭转整体走势。他又指，当前A股亦缺乏强劲上涨动力，预计上证指数短期将在4000至4200点区间运行，更明显的上涨趋势或需等待3月两会前的消息催化。

曾永坚：A股复市后红盘机会大

股票分析师协会副主席曾永坚对后市较为乐观。他认为，特朗普对美国最高法院的裁决「未服输」，但相比其此前主张的关税水平，实际执行的税率已有所降低，对全球受贸易关税影响的国家而言均属利好，料A股复市后开出红盘的机会颇大，并进一步为港股带来资金面的推动，恒指短期有望上试27300点。

对于港股近期颓势，黄德几补充，市场对人工智能发展的忧虑正从软件、平台经济行业蔓延至硬件板块，成为近期港股走弱的重要原因。他指出，GPU等硬件企业的盈利基础仍相对稳定，大模型平台的发展离不开相关硬件产品支撑，而腾讯（700）、阿里巴巴（9988）等股价处于相对低位，已具备长线布局的价值，可考虑逐步收集。

展望本周，新世界（017）、汇控（005）及渣打（2888）等多间大型上市公司将放榜；另港府新一份《财政预算案》将于周三公布；而美国PPI数据将在周五晚发布，为通胀形势提供更多指引。