长和促与巴拿马政府谈判 或重新讨论所有条款

据外电报道，长和（001）旗下子公司表示，对于巴拿马运河两个码头经营权被收回事件，希望与巴拿马政府展开谈判。上月巴拿马最高法院裁定，长和的经营合约违宪及无效，当地政府随即安排丹麦航运巨头马士基集团（Maersk）接管两个码头。长和早前则表明，强行接管或引发法律行动，甚至逼使整个码头停运。

法新社引述负责运营这两个码头的长和子公司发言人库鲁克利斯表示：「公司愿意就巴拿马最高法院以违宪为由驳回合约中的『 所有条款』而进行重新谈判」，他请求长和与巴拿马行政部门代表举行圆桌会议，寻求合理的解决方案。

长和早前亦宣布，已根据投资保护条约，就争议事项通知巴拿马，并邀请该国进行磋商，持续积极寻求解决方案。

巴拿马最高法院在今年1月裁定，长和的经营合约违宪，事件引发强烈反应，不单长和提出抗议，连中国外部也表示，将采取一切必要措施，坚决维护中方企业正当合法权益。其后巴拿马海事管理局（AMP）表示，该两个码头将暂由马士基接手。事件或令中巴两国关系恶化，彭博曾引述消息指，中国方面将采取更广泛的反制措施，包括要求国有企业停止就巴拿马新项目进行谈判。

巴拿马码头去向引起全球关注，是因为巴拿马运河承载约40%的美国货柜运输量及全球约5%的贸易。运河由美国兴建，并由美国营运长达一个世纪，直到1999年才将控制权移交给巴拿马。