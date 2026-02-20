Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国12月PCE按年升2.9%高预期 市场忧减息步伐放慢

美国联储局作为通胀参考指标的个人消费支出(PCE)物价指数高于预期，或拖慢美国减息步伐。数据公布后，夜期由升转跌，最快跌14点，低水15点。道指期货最新跌116点。

美国去年12月PCE物价指数按月上升0.4%，市场预期为上升0.3%；按年上升2.9%，预期上升2.8%，均高于预期。核心PCE物价指数按月上升0.4%，预期上升0.3%；按年上升3%，预期上升2.9%，同样高于预期。

另外，美国去年第四季GDP按季初值为增长1.4%，市场预期为增长3%，逊预期，预亦低于上季的4.4%，主要受创最长纪录的政府停摆、消费支出和贸易拖累，而去年全年GDP增长2.2%。

