股票分析师协会料港股短期较波动 恒指有望见32000点

股市
更新时间：12:34 2026-02-20 HKT
发布时间：12:34 2026-02-20 HKT

港股马年今日（20日）开市，香港股票分析师协会主席邓声兴表示，短期内港股可能或较波动，但对今年市场保持乐观。主要由于美国联储局预计至少减息两次，最乐观下甚至减息三次，这将有助保持市场流动性充裕，预计恒指有望达到31000至32000点，全年波幅或达8000点。他续指，大市成交量至关重要，目前港股平均成交量仍偏低，相比A股还有提升空间，若港股成交能维持在2500亿至2800亿的水平，市场动力将增强，理想状态是达到3000亿。

邓声兴：警惕AI板块估值风险

邓声兴还提醒，投资者需要警惕AI板块的估值风险，若盈利增长无法匹配估值水平，港股可能出现显著调整，同时虽然内地企业增值税传闻被否认，不过在官方大力支持消费，不会增加消费税的情况下，香港平台经济股如腾讯、美团等仍面临税收政策风险压力，这可能影响港股升幅。

他续指，持续看好资源板块，特别是贵金属和有色金属，上述板块有望受惠AI和数据中心建设推升天然资源需求，及在地缘政治紧张背景下，持有资源比持有美元和美债更具战略安全性的策略。

