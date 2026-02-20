马年开市北水缺席 港股还看外围走势｜古天后

2月20日，部份时间有阳光，日间天气干燥及温暖。今日大年初四开市吉日，祝各位一马当先，马到功成，财运亨通。美伊紧张关系升温，中东战云密布，市场资金避险，美股隔晚偏软，道指低开86点后，一度跌465点，收市跌267点或0.54%，报收49395；标指跌19点或0.28%，报收6861；纳指跌70点或0.31%，报收22682。重磅股方面，沃尔玛全年盈利预测逊色，股价曾升2%，收市倒跌1.38%；送餐平台DoorDash今季订单指引胜预期，股价升1.62%。空中巴士付运量预测令投资者失望，股价急跌8%。Nvidia年度AI盛会GTC 2026将于下月16日在美国加州揭幕，行政总裁黄仁勋预告，届时将发布「世界前所未见」的晶片，NVDA股价变动不大，跌不足0.1%。

美国多项数据出炉，截至2月14日止一周首次申领失业救济人数创去年11月以来最大跌幅，减少2.3万人，至20.6万人，少过预期22.5万人；截至2月7日止一周持续申领失业救济人数增加1.7万人，至186.9万人，多过预期186万人。此外，美国去年12月份贸易赤字由11月的530亿美元，扩大至703亿美元，远多过预期的555亿美元；期内入口增加3.6%，出口则下降1.7%。以2025年全年计，美国贸赤微降至9015亿美元，仍为1960年有统计以来最多年份之一，对中国台湾逆差扩大至1468亿美元纪录新高，对中国内地贸赤则从2024年2955亿美元，缩减至2021亿美元逾20年低位，反映对华进口征收关税影响浮现。值得留意，美国最高法院预计将于今日就针对总统特朗普关税几宗案件发表意见，投资者正关注最高法院是否会就特朗普去年依据《国际紧急经济权力法》实施嘅关税合法性做出裁决。全球有数千家企业已提出诉讼，挑战特朗普关税政策，并要求退还已缴纳嘅关税。

美国10年期债息跌3个基点，至4.078厘；对息口较敏感两年期债息升8个基点，至3.466厘。美汇指数扬升0.16%，至97.86；日圆则回升0.14%，至155.05兑每美元。加密货币「一哥」比特币反复跌0.1%，至67023美元。商品市场方面，现货金价一度重上5000美元，最多涨0.89%，至5022.43美元；伦敦期铜跌0.8%，至每吨12809美元。

中东局势紧张下，布兰特期油周三抽高4.35%，创去年10月最大涨幅后，周四再升1.86%，至每桶71.66美元；纽约期油上扬2.49%，报每桶66.67美元。RBS资本市场认为，若未能解决核心争议问题，将加剧再次发生军事冲突风险，而美军大量部署中东，以及伊朗海军在霍尔木兹海峡进行演习，显示美伊第二次军事冲突启动序列已经开始。高盛则指出，油价今年以来喺供应过剩情况下攀升，部分原因系过剩供应来自受制裁嘅俄罗斯、伊朗及委内瑞拉，呢啲石油目前均滞留喺油轮上。

港股有望连续第三年上升

至于港股假后复市，恒生指数于周一半日市反复做好，恒指开市后曾见26382低位，其后回升，收市升138点，报收26705，期指更高收26800。虽然隔晚美股三大指数下跌，但港股ADR靠稳，今早黑期今早仍于26700水平之上，料今早大市亦能于26700水平开市。不过今日北水仍因内地春节假期而缺席，令大市成交减少。虽然成交动力不足，但缺乏北水下，大市表现料随外围股市波动。市场仍憧憬内地下月初人大会议举行，或有政策对股市有利，加上北水流入港股趋势并未有变，料马年港股仍有机会连续第三年录得上升。不过港股经过两年升市后，目前估值其实已经唔算便宜，港股升势料唔再靠估值修复推动，反而由资金推动大市继续向上。外围利率环境下行、美元信心薄弱，中美息差具收窄空间，有望为港股于马年吸引外资回流。

北水将形成长期利好支持

另一方面，北水流入港股水平总体持续增加嘅趋料唔会改变。过去一年，北水累计持有额度一路创新高，预期马年情况有望维持，对于港股日均成交有两至三成为北水嘅市场来讲，将形成长期利好支持。而内地利率环境偏低，人民币资产进行全球配置长期战略选择下，北水持续流入为港股大幅增加流动性。板块方面，科技板块嘅AI相关股份仍值得关注；资源板块料继续有资金追，而金融板块亦可留意。

古天后