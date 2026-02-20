Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股红盘低开48点 专家料新年主题板块有资金追捧 全年有望「八方来财」

马年首个交易日，恒指低开48点，报26657点。科指低开36点，报5330点。腾讯（700）跌0.28%；美团（3690）跌1%；阿里巴巴（9988）跌3%。汇丰（005）升0.59%；港交所（388）升0.29%。

过去四个马年表现
红盘日期 红盘升跌 红盘升跌幅 全年升跌幅
2014年2月4日 -637点 -2.90% +12.7%
2002年2月15日 +129点 +1.2% -14.50%
1990年1月30日 -8点 -0.30% +23.2%
1978年2月10日 -1点 -0.40% +31.9%

回顾往绩，历来恒指马年红盘表现较差，录得三跌一升，对上一次2014年因美国缩表及新兴市场出现抛售潮，令当年港股红盘低收637点。但事实上，过去马年的全年表现，与红盘收市方向完全相反，最终出现三升一跌，包括2014年随著沪港通「开车」，全年倒升2796点。

过去12个农历年港股红盘表现
日期 生肖 红盘走向 收市价（点） 升跌 升跌幅
2025年2月3日 低开低收 20217 -7点 -0.04%
2024年2月14日 低开高收 15879 +132点 +0.8%
2023年1月26日 高开高收 22566 +522点 +2.37%
2022年2月4日 高开高收 24573 +771点 +3.24%
2021年2月16日 高开高收 30746 +573点 +1.9%
2020年1月29日 低开低收 27160 -789点 -2.82%
2019年2月8日 低开低收 27946 -43点 -0.16%
2018年2月20日 高开低收 30873 -241点 -0.78%
2017年2月1日 低开低收 23318 -42点 -0.18%
2016年2月11日 低开低收 18545 -742点 -3.85%
2015年2月23日 高开高收 24836 +4点 +0.02%
2014年2月4日 低开低收 21397 -637点 -2.89%

近日外围再度关注AI行业，昨日韩股率先开市，韩国综合指数抽升3.1%再创新高，主要受三星电子、SK海力士等半导体股份推动。内地亦再度于农历新年掀起AI角力，腾讯（700）宣布旗下大模型产品元宝的日活跃用户（DAU）超过5000万名，月活跃用户已达1.14亿名，字节跳动大模型豆包在大除夕的AI互动总数达19亿次；另外春晚人形机械人表演再引起市场对其供应链行业的兴趣。

北水重启前波幅或较低

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股今天有望红盘高收，短线先望27000点关口，下方26300点将有支持，在北水重启前波幅或较低；并预计AI制造行业、机械人股份、航空股、濠赌股等将有炒作。他指出，早前港股送走蛇年期间录得一定跌幅，部分属假期前资金趁机食胡，相信假后有关沽压减少，另一方面，外围未见重大消息影响港股，料恒指短线仍缺乏方向。

大圣资产管理投资经理李明德亦指出，港股有机会红盘造好，料短线26500点至27000点波动，农历新年主题板块将有资金追捧，特别是正值AI大发展年，中国企业不时公布其AI成果，有利市场气氛，而科指已回落一定水平，再跌空间有限，建议投资者趁机会买货。

重磅科技及金融股料乏力

李明德表示，科技股近期分化，腾讯、阿里、百度（9888）等面对平台经济监管忧虑而受压，但他认为，市场尚未完全反映其大模型业务的估值，一旦相关价值释放，将具有可观的上升空间。他憧憬下月业绩期，各大型科技企业阐述更多其AI业务故事，将是释放价值的契机之一。

外围方面，中东局势紧张，特朗普考虑以有限规模对伊朗军事打击，国际油价继续上升约2%。至于美股三大指数下跌，道指收报49395点，跌267点或0.54%；标指报6861点，跌19点或0.28%；纳指报22682点，跌70点或0.31%；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.35%，报7553点。

