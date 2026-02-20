港股红盘低开48点 专家料新年主题板块有资金追捧 全年有望「八方来财」
马年首个交易日，恒指低开48点，报26657点。科指低开36点，报5330点。腾讯（700）跌0.28%；美团（3690）跌1%；阿里巴巴（9988）跌3%。汇丰（005）升0.59%；港交所（388）升0.29%。
|过去四个马年表现
|红盘日期
|红盘升跌
|红盘升跌幅
|全年升跌幅
|2014年2月4日
|-637点
|-2.90%
|+12.7%
|2002年2月15日
|+129点
|+1.2%
|-14.50%
|1990年1月30日
|-8点
|-0.30%
|+23.2%
|1978年2月10日
|-1点
|-0.40%
|+31.9%
回顾往绩，历来恒指马年红盘表现较差，录得三跌一升，对上一次2014年因美国缩表及新兴市场出现抛售潮，令当年港股红盘低收637点。但事实上，过去马年的全年表现，与红盘收市方向完全相反，最终出现三升一跌，包括2014年随著沪港通「开车」，全年倒升2796点。
|过去12个农历年港股红盘表现
|日期
|生肖
|红盘走向
|收市价（点）
|升跌
|升跌幅
|2025年2月3日
|蛇
|低开低收
|20217
|-7点
|-0.04%
|2024年2月14日
|龙
|低开高收
|15879
|+132点
|+0.8%
|2023年1月26日
|兔
|高开高收
|22566
|+522点
|+2.37%
|2022年2月4日
|虎
|高开高收
|24573
|+771点
|+3.24%
|2021年2月16日
|牛
|高开高收
|30746
|+573点
|+1.9%
|2020年1月29日
|鼠
|低开低收
|27160
|-789点
|-2.82%
|2019年2月8日
|猪
|低开低收
|27946
|-43点
|-0.16%
|2018年2月20日
|狗
|高开低收
|30873
|-241点
|-0.78%
|2017年2月1日
|鸡
|低开低收
|23318
|-42点
|-0.18%
|2016年2月11日
|猴
|低开低收
|18545
|-742点
|-3.85%
|2015年2月23日
|羊
|高开高收
|24836
|+4点
|+0.02%
|2014年2月4日
|马
|低开低收
|21397
|-637点
|-2.89%
近日外围再度关注AI行业，昨日韩股率先开市，韩国综合指数抽升3.1%再创新高，主要受三星电子、SK海力士等半导体股份推动。内地亦再度于农历新年掀起AI角力，腾讯（700）宣布旗下大模型产品元宝的日活跃用户（DAU）超过5000万名，月活跃用户已达1.14亿名，字节跳动大模型豆包在大除夕的AI互动总数达19亿次；另外春晚人形机械人表演再引起市场对其供应链行业的兴趣。
北水重启前波幅或较低
光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股今天有望红盘高收，短线先望27000点关口，下方26300点将有支持，在北水重启前波幅或较低；并预计AI制造行业、机械人股份、航空股、濠赌股等将有炒作。他指出，早前港股送走蛇年期间录得一定跌幅，部分属假期前资金趁机食胡，相信假后有关沽压减少，另一方面，外围未见重大消息影响港股，料恒指短线仍缺乏方向。
大圣资产管理投资经理李明德亦指出，港股有机会红盘造好，料短线26500点至27000点波动，农历新年主题板块将有资金追捧，特别是正值AI大发展年，中国企业不时公布其AI成果，有利市场气氛，而科指已回落一定水平，再跌空间有限，建议投资者趁机会买货。
重磅科技及金融股料乏力
李明德表示，科技股近期分化，腾讯、阿里、百度（9888）等面对平台经济监管忧虑而受压，但他认为，市场尚未完全反映其大模型业务的估值，一旦相关价值释放，将具有可观的上升空间。他憧憬下月业绩期，各大型科技企业阐述更多其AI业务故事，将是释放价值的契机之一。
外围方面，中东局势紧张，特朗普考虑以有限规模对伊朗军事打击，国际油价继续上升约2%。至于美股三大指数下跌，道指收报49395点，跌267点或0.54%；标指报6861点，跌19点或0.28%；纳指报22682点，跌70点或0.31%；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.35%，报7553点。
