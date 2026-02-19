美伊军事风险升温 油价飙2% 道指早段跌逾300点 亚马逊超越沃尔玛全球收入最高

地缘政治风险升温，油价飙升，拖累美股偏软，道指早段曾跌逾300点。

道指报49347点，跌315点；标指报6842点，跌39点；纳指报22583点，跌170点或0.8%。

美伊核谈判面临停止

国际原子能机构表示，美国在中东的军事集结，意味与伊朗就的核谈判面临停止风险。美媒Axios报道，美国在中东地区可能短期内发动大规模军事行动，而以色列政府正在推动一项推翻伊朗政权的行动方案，有关军事危机将影响区内石油供应。

期油升2% 西方石油涨一成

纽约期油急升2%，见每桶66.38美元，石油股上涨，西方石油（OXY）急升近10%；雪佛龙（CVX）升2%；埃克森美孚（XOM）涨1%。

亚马逊（AMZN）曾跌1%，该集团去年全年收入正式超越沃尔玛（WMT），达7170亿美元，成全球收入最高的公司。特斯拉（TSLA）亦跌1%。但微软（MSFT）逆市升近1%。

专家：年初升市推动力暂停

Edward Jones资深全球投资策略师Angelo Kourkafas表示，今年以来主导市场的资金轮动及扩张趋势有所暂停，抛售范围广泛，某程度上估值或已经反映一些行业面临的颠覆性风险，预计未来几星期或出现大型市值股的反弹。