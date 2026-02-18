Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Nvidia沽清软银旗下ARM持股 5年前曾试图收购失败

更新时间：16:57 2026-02-18 HKT
发布时间：16:57 2026-02-18 HKT

根据美国证交会2025年第四季13-F文件显示，软银集团（Softbank Group）悉售Nvidia（NVDA）股份之际，Nvidia上季亦出售了其剩余的安谋（ARM）股份，使其持有的Arm股份降至零。股价方面，Nvidia周二收升1.2%至184.97美元，Arm亦升1.3%至126.89美元。

Arm为软银旗下晶片技术公司，虽然Nvidia于5年前曾试图作出收购，但最终以失败告终。据彭博引述监管文件指出，Nvidia上季抛售了110万股Arm股票，以周二收市价计算，价值约1.4亿美元。

一度被视为史上规模最大交易

报道提到，此举为这两家公司一段动荡的历程画上句号，Nvidia在2020年同意以400亿美元收购Arm，当时被认为是晶片产业有史以来规模最大的交易，但这笔交易几乎立即遭到监管机构和客户的反对。

由于Arm的技术是全球大多数先进半导体的基础，该公司的独立性被视为非常重要的资产。到了2022年2月，双方宣布终止协议，Arm随后继续推进上市计划，并于2023年9月在纳斯达克挂牌。

